7 claves para entender el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Teherán
Los mercados están atentos a la reacción del petróleo, además de las tensiones en Medio Oriente.
Estados Unidos e Israel lanzaron este sábadp ataques coordinados y masivos con misiles contra Irán, que dieron muerte al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Los ataques estaban dirigidos contra el ejército del país y pretendían impedir que desarrollara un arma nuclear.
Irán respondió con ataques con misiles contra objetivos en Oriente Medio. El impacto en el mercado, en particular en el petróleo, sigue siendo incierto, pero algunos activos digitales se recuperaron gracias a la tensión.
Sucesión de Jamenei
El Presidente de EEUU, Donald Trump, anunció en redes sociales la muerte de Jamenei, el segundo líder supremo de Irán desde la fundación de la República Islámica en 1979.
Trump calificó a Jamenei como "una de las personas más malvadas de la historia" y reiteró su llamado al pueblo iraní a alzarse y derrocar el régimen.
Los medios estatales iraníes rechazaron inicialmente las afirmaciones de Trump, pero alrededor de las 5:00 de la mañana en Teherán, la televisión oficial confirmó la muerte del líder supremo, afirmando que fue asesinado en el complejo de sus oficinas. Las autoridades declararon 40 días de luto nacional.
El asesinato de Jamenei plantea la pregunta de quién gobernará Irán a continuación, ya que no había designado públicamente a un sucesor. La asamblea de expertos es el órgano clerical responsable de seleccionar al líder supremo.
Durante el período interino, un consejo integrado por el presidente, el titular del poder judicial y un jurista del consejo de guardianes asumirá las funciones de liderazgo. Ali Larijani, jefe del consejo supremo de seguridad nacional de Irán, anunció que un consejo de liderazgo temporal se reunirá hoy.
Los objetivos de Estados Unidos
El comando central de EEUU afirmó que el ejército había atacado las instalaciones de mando y control del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, las capacidades de defensa aérea, los sitios de lanzamiento de misiles y drones, y los aeródromos militares.
Por primera vez, EEUU utilizó drones de ataque unidireccionales de bajo costo en combate, según la publicación del comando central en la red social X.
Trump afirmó que los bombardeos contra Irán continuarán durante la semana. El ejército estadounidense afirmó que no hubo informes de bajas ni lesiones en combate entre sus tropas.
La televisión estatal iraní informó el sábado que 201 personas murieron y 747 resultaron heridas en los ataques.
Represalias generalizadas
Por su parte, Irán lanzó una oleada de ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses y sus aliados en la región, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Arabia Saudita.
Las autoridades se mostraron desafiantes, y Larijani prometió que los ataques del domingo serían más fuertes que el día anterior. Incluso Omán, que hasta entonces había salido ileso, fue blanco de ataques este domingo.
Los sistemas de defensa repelían misiles y drones desde los ostentosos rascacielos y los enclaves adinerados de Dubái, donde los residentes reportaron haber escuchado más explosiones esta mañana. El Centcom confirmó daños mínimos en instalaciones estadounidenses. Israel también fue blanco de ataques.
Como muestra del creciente aislamiento de Irán, los países del Golfo están intensificando sus críticas a los ataques de Teherán. Si bien los estados árabes suníes mantienen desde hace tiempo relaciones tensas con Irán, de mayoría chiita, en los últimos años países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han buscado mejorar sus relaciones. La crisis actual parece suponer un revés para esos esfuerzos.
Petróleo
Los mercados petroleros anticipan un "ciclo de escalada creciente" que impulsará el crudo Brent hacia los US$ 80 por barril tras los ataques estadounidenses contra Irán, según un análisis de Bloomberg Intelligence.
La OPEP+ acordó este domingo, un aumento ligeramente mayor en la producción de petróleo el próximo mes, según informaron los delegados, ya que el conflicto amenaza con impulsar un repunte en los precios del crudo.
El transporte de petróleo y gas permanece prácticamente paralizado en el Estrecho de Ormuz, mientras Irán intensifica las amenazas a los buques que transitan por el cuello de botella.
Mohsen Rezaei, miembro del consejo de discernimiento de conveniencia que asesora al líder supremo de Irán, declaró en la televisión estatal que "ningún barco estadounidense tiene permitido entrar en el Golfo Pérsico".
Anteriormente, Estados Unidos advirtió a los barcos que se mantuvieran alejados del Golfo Pérsico y el Mar Arábigo, específicamente a 30 millas náuticas de los activos militares estadounidenses.
Impacto en los mercados
Este lunes, todas las miradas estarán puestas en los mercados de commodities cuando las operaciones de petróleo se reabran por completo, dijeron los operadores macroeconómicos, y también se esperan indicios tempranos de volatilidad cuando el dólar estadounidense y otras monedas comiencen a cotizar en Australia.
La amenaza de una acción militar ya había impulsado el precio del petróleo la semana pasada. El crudo Brent subió 2,5% hasta los US$72,48 por barril el viernes, su precio de cierre más alto desde julio. Ha subido casi un 20% este año.
Mientras tanto, el bitcoin experimentó una recuperación moderada. El precio llegó a subir un 2,2%, hasta los US$68.196, tras la confirmación iraní de la muerte de Jamenei, antes de caer a unos US$66.500.
Política estadounidense
En un video de ocho minutos publicado inmediatamente después del ataque, Trump intentó defender su postura sobre el ataque a Irán, presentándolo como necesario para eliminar a un adversario que, según él, había propagado el terror lejos de sus fronteras y asesinado a su propio pueblo, más recientemente en protestas que sacudieron al país.
Además, instó al pueblo iraní a alzarse contra la teocracia que ha gobernado el país desde 1979, afirmando que el Gobierno era "suyo para tomarlo". Salvo algunas publicaciones en sus redes sociales, el Presidente se ha mantenido prácticamente al margen del público desde el inicio del conflicto.
Hasta el momento, la reacción del Congreso se ha alineado mayoritariamente con las líneas partidistas, con algunas excepciones. Los republicanos expresan mayoritariamente su apoyo a la acción militar, mientras que los demócratas piden que se vote una resolución que restringiría la autoridad del Presidente para realizar ataques.
