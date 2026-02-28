Los barcos petroleros evitan Ormuz mientras la Guardia Revolucionaria iraní advierte que el tránsito por esa vía "no es seguro"

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos focales más importantes en momentos de tensión con Irán, ya que una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado transportados por mar del mundo lo atraviesan a diario.

Los petroleros y gaseros evitan cada vez más el estrecho de Ormuz, que une el Golfo Pérsico, rico en petróleo, con el mar abierto, después de que Estados Unidos e Israel bombardearan Irán. Los medios iraníes afirman que la vía fluvial está "prácticamente cerrada".

Los barcos informaron haber escuchado una transmisión de radio, supuestamente proveniente de la armada iraní, que anunciaba la prohibición del tránsito por la vía fluvial. No ha habido ningún anuncio oficial de Teherán sobre el estado del estrecho, crucial para el flujo de petróleo y gas.

Algunos petroleros han dado la vuelta al acercarse a Ormuz, y al menos un armador decidió no enviar un buque al estrecho tras la transmisión, según una persona familiarizada con el asunto. Aun así, algunos barcos parecen continuar su travesía, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg.

La agencia de noticias semioficial Tasnim, que describió la vía fluvial como efectivamente cerrada, dijo que la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a los barcos que transitar por Ormuz no es seguro.

La drástica reducción del tráfico ofrece las primeras señales de perturbación en los mercados de materias primas a raíz de la decisión estadounidense de atacar a Irán, aunque no está claro cuánto durará. El estrecho de Ormuz es uno de los puntos focales más importantes en momentos de tensión con Irán, ya que una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado transportados por mar del mundo lo atraviesan a diario. Teherán ha amenazado en el pasado con bloquearlo, pero nunca lo ha cerrado por completo.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El tráfico ya se había ralentizado considerablemente tras los ataques, y Bloomberg informó anteriormente que los petroleros se estaban acumulando tanto dentro como fuera de la entrada del estrecho. Estados Unidos advirtió a la navegación marítima que los buques en la región debían mantenerse a 30 millas náuticas de sus activos militares.

El gigante japonés Nippon Yusen KK ordenó previamente a su flota no navegar por Ormuz, mientras que Grecia ordenó a su vasta flota mercante reevaluar su paso, según una circular vista por Bloomberg. Un armador afirmó que interpretaron la advertencia estadounidense como un cierre efectivo de la vía fluvial.

La advertencia del Ministerio de Transporte Marítimo de Grecia también indicó que los barcos deben estar preparados para utilizar métodos de navegación "convencionales" que no utilizan electrónica, citando el riesgo de interferencia mientras se navega en la región.

Una interrupción prolongada provocaría una fuerte conmoción en el mercado petrolero. Los mercados de futuros permanecen cerrados los sábados y domingos, lo que reduce la comprensión de cómo los operadores calculan realmente el riesgo. Sin embargo, un producto de trading minorista, gestionado por IG Group Ltd., llegó a cotizar el West Texas Intermediate hasta 75,33 dólares en un momento dado, lo que representa una ganancia de hasta un 12 % respecto al cierre del viernes.

Viajes cancelados

Los operadores también están atentos a perturbaciones más amplias, como el impacto de los ataques de represalia iraníes y si algún puerto está sufriendo interrupciones. Varios comentaron que era demasiado pronto para predecir cómo abrirá el mercado la próxima semana, debido a la incertidumbre de las próximas horas.

Los petroleros se están deteniendo a ambos lados de Ormuz: tres buques han interrumpido sus viajes desde el Golfo Pérsico y una pequeña flotilla de al menos ocho petroleros se ha estado formando en las últimas dos semanas frente al Golfo de Omán. Otros están cancelando sus viajes a mitad de camino por la vía fluvial.

Al menos tres buques gaseros con destino o origen en Qatar han interrumpido sus viajes para evitar la vía fluvial, según datos de seguimiento de buques. Qatar es el segundo mayor exportador mundial de GNL, representando el 20% del suministro el año pasado, y sus envíos deben atravesar el Estrecho para llegar a compradores en Asia y Europa.

Algunos armadores estaban considerando cancelar viajes ya programados a Oriente Medio, según informaron los agentes marítimos, alegando una cláusula de guerra que les otorga el derecho a hacerlo en caso de que estallen hostilidades entre varios países, entre ellos Estados Unidos e Irán. Esto podría restringir la oferta de buques en la región, lo que impulsaría aún más los altos fletes, que recientemente se han disparado a su nivel más alto en años.

El gran buque de crudo KHK Empress llevaba una carga parcial de crudo omaní y se dirigía a Basora por el estrecho de Ormuz cuando dio media vuelta y regresó al mar Arábigo. Su destino se cambió de Basora a Nueva Mangalore, en India, donde se espera que arribe el lunes.

En el Golfo Pérsico, el petrolero Eagle Veracruz, que se dirigía a China con 2 millones de barriles de crudo saudí, se detuvo en el acceso occidental al Estrecho de Ormuz, donde se le unió el Front Beauly, que transportaba una cantidad similar de crudo iraquí y emiratí. El petrolero Suezmax Front Shanghai, que transportaba cerca de un millón de barriles de crudo iraquí a Róterdam, también hizo escala frente a Sharjah, según los datos de seguimiento.

Durante la mayor parte de la semana se ha producido una acumulación de buques que han interrumpido sus viajes hacia Ormuz desde el este, según muestran los datos de seguimiento de petroleros compilados por Bloomberg.

El superpetrolero Mitake, que se dirigía a Ras Tanura en Arabia Saudita, prácticamente se detuvo al este de Omán poco después de conocerse la noticia del ataque estadounidense el sábado. Se unió a una creciente flotilla de petroleros parados en aguas fuera del Golfo de Omán, que conecta con el Estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico.