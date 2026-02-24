Jefe comercial de la Unión Europea presiona para que el acuerdo con EEUU se apruebe en marzo
El jefe comercial de la Unión Europea instó a los legisladores del bloque a aprobar un acuerdo comercial con Estados Unidos en marzo, siempre y cuando para entonces haya certeza sobre los nuevos planes tarifarios de Washington.
“Nuestra meta debe seguir siendo una votación en el Pleno en marzo, con la condición, por supuesto, de que obtengamos más claridad de Estados Unidos”, dijo Maros Sefcovic, el martes ante el comité de Comercio del Parlamento Europeo.
Según una evaluación de la Comisión Europea, la nueva estrategia de Donald Trump elevaría el arancel para algunas exportaciones de la UE por encima del límite pactado el verano boreal pasado.
En virtud del acuerdo, la UE se comprometió a eliminar tarifas a muchos productos estadounidenses a cambio de asegurar el tipo del 15% para los productos de la UE.
