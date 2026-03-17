Recorte de tasas, salida de Powell y guerra en Irán: lo que le espera a la Fed este 2026

Ad portas de la decisión de política monetaria estadounidense, la consultora Oxford Economics prevé que el organismo haga un flexibilización monetaria en hasta 50 puntos base (pb) a fines de este año.

Este miércoles se espera una nueva decisión de la Reserva Federal (Fed) en la tasa de política monetaria estadounidense. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés) se reunirá en medio de las tensiones de la guerra en Irán y el fin del mandato de Jerome Powell.

Desde el mercado proyectan que la tasa se mantengan sin cambios, siguiendo la línea con la decisión de enero, cuando el comité la dejó en un rango objetivo de 3,5% a 3,75%, aludiendo a una mejora en los indicadores como los niveles de empleo y actividad económica.

La Consultora Oxford Economics proyectó en un informe que, para fines de 2026, el banco central recorte los tipos de interés en hasta 50 puntos porcentuales. Desde la firma explicaron que la tendencia se podría mantener en 2027 en caso de que el conflicto bélico en el Medio Oriente continúe.

“Las previsiones económicas y las proyecciones de tipos de interés actualizadas serán menos útiles de lo habitual, dada la creciente incertidumbre en torno a los precios de la energía. Los indicadores previos a la guerra mostraban que las condiciones del mercado laboral se habían estabilizado y que la inflación subyacente tendía a la baja”, señalaron en el análisis.

Y agregaron: “La guerra supone un impacto estanflacionario para la economía estadounidense a corto plazo. A diferencia de 2022, cuando un aumento repentino de los precios de la energía agravó la inflación, ahora las autoridades están más inclinadas a ignorar un incremento inflacionario temporal y centrarse en los riesgos para la actividad económica y el mercado laboral”.

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Otro aspecto a considerar es la permanencia de Powell. Está previsto que la autoridad salga de la institución para mediados de mayo, pero ello podría tener variaciones si es que la nominación de Kevin Warsh en su reemplazo se estanca en el Senado estadounidense.

En ese sentido, la reunión de este miércoles sería la penúltima sesión en la que participaría Powell, quien durante el año pasado recibió una citación penal por el Departamento de Justicia por la renovación de la sede central de la Fed.