Kevin Warsh, el candidato a presidente de la Reserva Federal moldeado por la crisis financiera de 2008

La elección de Trump tomará las riendas del principal banco central del mundo durante uno de los períodos más importantes de su historia.

Kevin Warsh dice que todavía conserva las cicatrices de “los días más oscuros” de la crisis financiera de 2008.

Warsh, recién nombrado gobernador de la Reserva Federal, actuó como un conducto vital entre el banco central y Wall Street mientras el sistema financiero y la economía estadounidense enfrentaban su amenaza más grave desde la Gran Depresión.

“Aportó mucha experiencia real, conocía a estas personas en Wall Street, sabía la diferencia entre cuando estaban defendiendo sus libros y cuando nos traían buena información, y eso fue muy, muy valioso”, dijo Don Kohn, el exvicepresidente de la Reserva Federal que tenía una oficina al lado de Warsh.

Es una opinión compartida por Lloyd Blankfein, quien dirigió Goldman Sachs durante la crisis. "Kevin se mantuvo imperturbable en los momentos caóticos", recordó, destacando su temperamento sereno y su disposición a colaborar.

Casi dos décadas después, la capacidad de Warsh para equilibrar demandas contrapuestas se pondrá a prueba como nunca antes después de que Donald Trump lo nominara el viernes para suceder a Jay Powell como presidente de la Reserva Federal.

Warsh tomará las riendas del principal banco central del mundo durante uno de los períodos más importantes de sus 112 años de historia.

El hombre de 55 años, descrito por Trump como un personaje central, debe lidiar con la beligerante campaña del Presidente por tasas de interés más bajas y los temores de los inversores sobre la independencia del banco central.

En una señal temprana de que los inversores están confiados en que Warsh no se dejará intimidar por la Casa Blanca para que recorte agresivamente las tasas, el dólar subió el viernes.

"Kevin cree firmemente que se puede tener crecimiento sin inflación", declaró el exgestor de fondos de cobertura Stanley Druckenmiller al FT en una entrevista el viernes. Warsh es socio de la oficina familiar de Druckenmiller desde 2011.

"Es muy receptivo a la llamada visión de Greenspan de finales de los '90, dada la situación actual y la productividad", añadió Druckenmiller, refiriéndose al exjefe de la Reserva Federal, Alan Greenspan, quien presidió la era de crecimiento que precedió a la crisis financiera. "Creo que lo gestionará adecuadamente".

Warsh ha sostenido recientemente que la IA aumentará la productividad, lo que significa que las políticas de los bancos centrales no deberían preocuparse tanto por que el aumento del salario neto de los trabajadores impulse la inflación. Este argumento podría abrir el camino a más recortes de tipos por parte de la Reserva Federal.

Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal de EEUU y Kevin Warsh, en 2010, conversan en el exterior del Jackson Lake Lodge antes de la sesión inaugural del simposio anual del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, cerca de Jackson. Foto: Bloomberg

El historial de votación de Warsh sobre política monetaria cuando fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011 ha fortalecido la confianza de los inversores.

Mohamed El-Erian, quien dirigió la gestora de activos de renta fija Pimco y es un conocido de Warsh, dijo: "Siento que es mucho más conocido y me siento cómodo con la mayoría de sus opiniones".

Agregó que Warsh fue el último gobernador de la Fed que “hizo un esfuerzo significativo para comprender la evolución del mercado”.

No son solo vínculos con Wall Street los que Warsh ha forjado a lo largo de una carrera de cuatro décadas, que comenzó en 1995 como banquero de inversión en Morgan Stanley. En 2002, cambió Wall Street por el Gobierno, uniéndose a la administración de George W. Bush como asesor económico.

Hole, WyomingWarsh, a la derecha, con el exvicepresidente de la Reserva Federal, Don Kohn. Foto: Bloomberg

Ese mismo año, su matrimonio con Jane Lauder, miembro de la familia multimillonaria responsable del imperio de cosméticos Estée Lauder, fortaleció sus vínculos con la élite republicana. Su padre, Ronald, cercano a Trump, fue embajador de Estados Unidos en Austria durante el Gobierno de Ronald Reagan.

La elección de Bush como gobernador de la Reserva Federal en 2006 convirtió a este hombre de 35 años en el candidato más joven jamás nombrado para el directorio del banco central.

Pero es un Presidente republicano diferente el que ha impulsado a Warsh, que nació en Albany, la capital del estado de Nueva York, y estudió en las universidades de Stanford y Harvard, a un trabajo que ha buscado durante mucho tiempo.

Según personas familiarizadas con el asunto, Trump consideró a Warsh como presidente de la Fed antes de nominar a Powell en 2017. Tras la victoria electoral de Trump en 2024, Warsh incluso estuvo en el radar del mandatario para el puesto de secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Mientras Trump reunía su gabinete para el segundo mandato, Warsh fue convocado a una reunión en el resort Mar-a-Lago del Presidente en Florida después de que Elon Musk argumentara que nombrar a Scott Bessent sería "lo mismo de siempre".

Aunque el puesto en el Tesoro finalmente recayó en Bessent, Warsh ganó admiradores dentro de la administración Trump por impulsar una “reforma fundamental” de una institución que, según él, ha excedido su mandato.

Warsh con Edward Lazear, entonces presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, en Jackson Hole, Wyoming, en 2007 © Matthew Staver. Foto: Bloomberg

En abril pasado, mientras los mercados globales se tambaleaban por la guerra comercial de Trump, Warsh aprovechó un discurso ante el influyente Grupo de los 30, un organismo de exbanqueros centrales y altos financistas del que es miembro, para atacar a la Reserva Federal.

Warsh argumentó que "los cambios en el rol del banco central estadounidense han sido tan generalizados que han sido casi invisibles. La Reserva Federal ha asumido un papel más amplio dentro de nuestro gobierno en todos los asuntos de política económica".

Algunas de las críticas más duras de Warsh se han dirigido a las políticas que él ayudó a forjar, en particular a las enormes compras de bonos del banco central. Warsh dimitió como gobernador de la Reserva Federal en la primavera de 2011, pocos meses después de que el banco central votara a favor de comprar más bonos.

“En mi opinión, las incursiones en otros ámbitos —en cualquier época y por cualquier motivo— han conducido a errores sistemáticos en la conducción de la política macroeconómica”, dijo.

Si el Senado lo aprueba, Warsh se unirá a un banco central estadounidense dividido sobre si debería priorizar la lucha contra la inflación o apoyar un mercado laboral debilitado.

Alan Schwartz, quien dirigió Bear Stearns durante la crisis financiera y ahora es presidente ejecutivo de Guggenheim Partners, dijo que confiaba en que Warsh podría lograr un consenso en la junta.

“Ese es uno de los requisitos para presidir la Reserva Federal”, dijo. “No se puede ser dictatorial en cuanto a políticas. Warsh aportará la seriedad necesaria a las discusiones grupales que permitirán alcanzar un consenso”.

La Reserva Federal recortó las tasas tres veces en 2025. Sin embargo, los funcionarios han señalado esta semana que, con la inflación aún por encima de su objetivo del 2%, el obstáculo para tomar más medidas es alto. En un rango del 3,5% al 3,75%, las tasas de interés se mantienen muy por encima del nivel del 1% que Trump desea.

Al igual que todos los demás candidatos entrevistados para el puesto, Warsh afirma que hay espacio para más recortes de tasas.

Sus llamados para que el banco central estadounidense revise el Acuerdo entre el Tesoro y la Reserva Federal de 1951, el modelo en el que se basa la independencia de la Reserva Federal respecto del poder ejecutivo, se hacen eco de los de Bessent, con quien se dice que Warsh es cercano.

Pero han generado irritación entre los miembros del banco central, quienes consideran injustos sus feroces ataques contra la institución. También creen que algunas afirmaciones de Warsh, como la de que el banco central debería reducir drásticamente su balance, son infundadas.

Isabelle Mateos y Lago, economista jefe de BNP Paribas, dijo que, si bien Warsh era en cierto modo una elección tradicional, dado que es muy conocido en la Fed y en Wall Street, la nominación podría resultar "disruptiva", tiene una agenda clara para reformar el funcionamiento institucional de la Reserva Federal y no es en absoluto un candidato continuista.

Además, ha abogado por un balance general reducido, lo cual es muy difícil de conciliar con la opinión del presidente de que la Reserva Federal debería reducir los costos de endeudamiento del gobierno federal, afirmó.

Kohn dijo que, si bien estaba “totalmente a favor de incorporar nuevas ideas y mejorar las cosas”, era escéptico respecto de los méritos de algunas de las ideas de Warsh.

“Algunas —aunque no todas— de sus críticas tienen algo de cierto, pero se llevan demasiado lejos”, dijo el exvicepresidente, ahora en el centro de estudios Brookings Institution. “Pero él conoce la institución. Y creo que respeta su historia”.