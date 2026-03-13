Quiroz denuncia que la situación fiscal es "delicada, inusual y extrema", y que el Gobierno saliente le heredó apenas US$ 40 millones en la caja del Estado

Tras el consejo de gabinete, el ministro de Hacienda adelantó que convocará a un grupo de expertos para analizar la situación de las arcas públicas, en un contexto en que han aumentado los precios del petróleo a nivel internacional.

Una compleja situación presupuestaria que amerita convocar a una comisión de expertos para analizar el estado de las arcas públicas. Ese fue el primer anuncio que entregó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en sus primeras palabras como nuevo jefe del equipo económico.

En una conferencia de prensa tras participar en el consejo de gabinete en La Moneda, el secretario de Estado fue enfático, señalando que ha heredado una "delicada, absolutamente inusual y extrema situación de caja que nos dejó de herencia la anterior administración".

En específico, el economista señaló que al 31 de diciembre del 2025, los activos en la caja fiscal ascienden a apenas US$ 40 millones, en circunstancias de que en "administraciones normales" -dijo- dichos saldos oscilarían entre US$ 3.000 millones y US$ 4.000 millones.

"Se encuentra hoy día con un Gobierno que ha tenido que heredar del anterior un Fisco sin caja", alertó el titular de Hacienda y que el saldo de caja heredado equivale a un 1% de lo normal.

Por lo tanto, anunció la convocatoria a una comisión especial "con personas especializadas" que analice los números y entregue un solución con un diseño "oportuno, eficaz , con la mayor prontitud", porque "en este tipo de cosas hay que moverse rápido y actuar rápido, con decisión y llegar prontamente a la solución".

Esto, en el contexto -dijo Quiroz- de que el precio del petróleo se ha incrementado en un 34% en la última semana, algo no visto desde 1985 debido al conflicto en el Medio Oriente, lo que obliga a utilizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para atenuar las alzas de precios de las bencinas a nivel local.

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