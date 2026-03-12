Paul Fürst asume como director titular independiente de Banco de Chile
Lo hará en reemplazo de Andrés Ergas, quien fue elegido para encabezar la embajada de Chile en Estados Unidos.
Noticias destacadas
La llegada de José Antonio Kast a La Moneda como nuevo Presidente de Chile ya comienza a generar sus primeros movimientos en el sector bancario.
Este jueves Banco de Chile informó, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la renuncia de su director Andrés Ergas, quien asumirá como embajador de Chile en Estados Unidos durante esta administración.
Según detalló la entidad, el directorio aceptó la dimisión de Ergas y activó el mecanismo de reemplazo contemplado en los estatutos del banco.
De esta forma, el primer director suplente independiente, Paul Fürst, pasará a ocupar el cargo como director titular independiente.
La apuesta de las AFP
En paralelo, AFP Capital -en representación de los fondos de pensiones accionistas en Banco de Chile- envió una carta proponiendo a Ana Holuigue como candidata independiente al directorio de Banco de Chile, por lo que la actual directora buscará su reelección en la próxima junta anual de accionistas, citada para el jueves 26 de marzo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startup respaldada por fundadores de Cornershop cambia de nombre y lanza "Atiéndete ahora, paga después" para gastos médicos
Gokei ahora es Skip. Su modelo apunta a rendir gastos médicos en salud y acaban de lanzar una solución para que usuarios puedan pagar el 30% de la boleta y el restante solo cuando la isapre o seguro les reembolse. Este año apuntan a llegar a Brasil y México.
Comienzan alegatos por Torre Lincoyán: Tribunal admite en la causa a vecinos que denuncian primer “gueto vertical” de Concepción
Disputa mantiene en suspenso el proyecto de Inmobiliaria Lincoyán, que con una inversión de US$ 14 millones, proyecta un edificio de 25 pisos y 342 departamentos. Según el diseño original, más de la mitad de las unidades tendría una superficie inferior a 33,5 m2.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete