Paul Fürst asume como director titular independiente de Banco de Chile

Lo hará en reemplazo de Andrés Ergas, quien fue elegido para encabezar la embajada de Chile en Estados Unidos.

La llegada de José Antonio Kast a La Moneda como nuevo Presidente de Chile ya comienza a generar sus primeros movimientos en el sector bancario.

Este jueves Banco de Chile informó, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la renuncia de su director Andrés Ergas, quien asumirá como embajador de Chile en Estados Unidos durante esta administración.

Según detalló la entidad, el directorio aceptó la dimisión de Ergas y activó el mecanismo de reemplazo contemplado en los estatutos del banco.

De esta forma, el primer director suplente independiente, Paul Fürst, pasará a ocupar el cargo como director titular independiente.

La apuesta de las AFP

En paralelo, AFP Capital -en representación de los fondos de pensiones accionistas en Banco de Chile- envió una carta proponiendo a Ana Holuigue como candidata independiente al directorio de Banco de Chile, por lo que la actual directora buscará su reelección en la próxima junta anual de accionistas, citada para el jueves 26 de marzo.