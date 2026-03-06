En su primer año de integración, grupo BICE cierra 2025 con ganancias por $ 204.865 millones
En detalle, el negocio bancario alcanzó utilidades por $ 147.957 millones, lo que implicó un alza de 3,35% respecto al mismo período de 2024.
Tras un año desde que comenzó la fusión entre Bicecorp y Grupo Security, el conglomerado BICE, reportó ganancias por $204.865 millones al cierre de 2025, lo que implicó un alza de 2,96% en comparación con el mismo período en 2024.
En su comunicado, el conglomerado explicó que las utilidades obtenidas “incorporan gastos extraordinarios asociados al proceso de integración. En una mirada proforma, al excluir dichos gastos netos de impuestos, la utilidad de BICE en 2025 habría alcanzado $ 329.939 millones”.
Al respecto, el gerente general del grupo, Juan Eduardo Correa, señaló que el año pasado “fue un año especialmente desafiante para la compañía, marcado por un entorno económico complejo y por el intenso proceso de integración. Aún así, avanzamos con determinación, manteniendo la continuidad operacional y el estándar de servicio que nos caracteriza".
Asimismo, destacó que este período les permitió consolidar importantes bases comerciales y de eficiencia en gastos para el desarrollo futuro del grupo.
Desempeño por filiales
En detalle, Banco BICE reportó ganancias por $ 147.957 millones, lo que implicó un alza de 3,35% respecto al cierre de 2024. Entre las razones que explican el desempeño de la firma, el comunicado señaló que se debe a “un aumento en el margen de interés y mayores ingresos por comisiones, compensado en parte por mayores gastos operacionales asociados a la integración y por un mayor gasto por pérdidas crediticias”.
Mientras, las colocaciones totales alcanzaron US$ 17.308 millones, lo que significó un incremento de 84,2% en doce meses, como consecuencia de la fusión entre Banco BICE y Security.
En el negocio asegurador, BICE Vida registró utilidades por $ 51.247 millones, impulsado principalmente por la venta de rentas vitalicias. Así, la compañía alcanzó una participación de mercado del 8,6% durante el ejercicio del año pasado.
Por su parte BK Servicios Financieros, negocio de financiamiento automotriz, alcanzó ganancias por $ 10.514 millones, es decir, 37% superior al mismo período de 2024, como consecuencia de una mayor actividad comercial.
De igual manera, Travel Security generó utilidades por $ 8.580 millones, lo que significó un aumento de 10,9% respecto a diciembre de 2024. Lo anterior fue gracias al alza de 14,8% en sus ventas.
