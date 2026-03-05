El balance de Hojman en BancoEstado: destaca alza en hipotecarios y subsidio a la tasa de interés

La entidad pública ha procesado un 43% de los créditos entregados con este beneficio, lo que equivale a 6.500 familias, indicó el presidente del banco.

El presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, realizó este jueves su última cuenta pública al mando de la institución e hizo un repaso de los hitos alcanzados en los últimos cuatro años.

En materia de utilidades, el ejecutivo detalló que se alcanzaron US$ 1.100 millones en 2025 antes de impuestos, lo que sumó un total de US$ 5.500 millones entre 2022 y 2025.

“Estos resultados evidenciaron un banco financieramente robusto, con una gestión responsable y eficiente, enfocada en el desarrollo de productos innovadores y sostenibles, los cuales impactaron positivamente en las personas y empresas”, destacó Hojman.

En su exposición, el ejecutivo dio cuenta de que BancoEstado alcanzó un total de 428 sucursales, de las cuales 120 son de BancoEstado Express y tiene 43 mil puntos de caja vecina. En los últimos cuatro años se abrieron 29 nuevos puntos de atención.

30% de los créditos hipotecarios en los últimos tres años han sido procesados por BancoEstado.

Negocio hipotecario

En 2025, las colocaciones de la entidad pública crecieron 2%, “mientras el sistema financiero cayó 1,4%, una tendencia que se ha mantenido en los últimos años”, aseguró Hojman.

BancoEstado otorgó créditos por UF 15 millones para la inversión de proyectos, “que permitieron la continuidad operativa de 53 proyectos inmobiliarios y una liquidez que permitió que se construyeran cerca de 10 mil viviendas”.

Asimismo, celebró que luego de 15 años, la firma recuperó el liderazgo en el mercado hipotecario en 2025, alcanzando 20% de participación. Lo anterior, implicó un monto total de UF 60 millones, es decir, un alza de 65% respecto a 2022.

Además, significó que 31.500 familias fueran financiadas por el banco para acceder a una vivienda el año pasado. En los últimos tres años, la cifra sube a 100 mil, lo que corresponde al 30% de las operaciones del sistema.

Respecto de créditos con subsidio a la tasa, BancoEstado procesó el 43% del sistema. Esta gestión permitió que más de 6.500 familias concretaran su compra, movilizando financiamiento por UF 13,3 millones.

Otros de los hitos que marcaron la gestión de Hojman fue el lanzamiento de Rutpay y los 20 años de la CuentaRut.

En 2025, la app alcanzó los 1,7 millones de usuarios, y a la fecha 30 grandes comercios operan con ésta, además de 30 mil pequeños y medianos comercios, registrando más de 5 millones de transacciones.

En tanto, CuentaRut registró más de 15,5 millones de clientes. Así, en los últimos 12 meses, “más de la mitad de las veces que se paga, el chileno lo hace a través de nuestra cuenta (de débito)”, comentó Hojman.