Con tarifas que superan los $ 10.000: las comisiones y valores en el negocio de las "máquinas" de pagos

Con la llegada de Banchile Pagos y la compra de Klap por parte de Itaú, cada vez son más los bancos y fintech que son parte del negocio de la adquirencia. Y cuando un comercio decide contratar una máquina POS, cada una de estas empresas ofrece diferentes servicios, dispositivos, valores de arriendo y comisiones por venta.

Además, el contratante debe tener claro que las tarifas aplicadas pueden depender del total de ventas, características del negocio, dispositivo a contratar y la tarjeta con la que se pague.

Por ejemplo, luego de los primeros tres meses, el costo de arriendo mensual de una máquina POS de Transbank es de UF 0,64 (aproximadamente $ 25.480).

A esto se le suma la comisión por venta. Así, en el caso de realizar transacciones por $ 1 millón con tarjeta de débito, “considerando un comercio estándar y un ticket de

$ 30.000, la comisión neta promedio va a estar en 0,82%, para lo cual el comercio recibiría $ 992.000”, explicó la firma a DF.

El plazo de abono para pagos de este tipo es de aproximadamente 24 horas hábiles.

La apuesta de los bancos

La nueva apuesta del Banco de Chile, Banchile Pagos, ofrece un panorama similar a sus clientes. Por ventas de $ 1 millón con débito, el contratante de la “maquinita" azul recibirá $ 992.734 de vuelta, ya que la comisión es de $ 7.265.

A la lista se sumó la filial de Bci, conocida como Bci Pagos, que, a partir del séptimo mes de uso, tiene un costo de arriendo de UF 0,55 ($ 21.897).

El gerente de pagos adquirente Bci, Christian Verteneul explicó que, por ventas de

$ 1 millón se aplica "una tasa de 0,7%, más la comisión que corresponde a $ 7.000, y el comercio recibe $ 991.670”.

Para clientes del banco ligado a la familia Yarur, los abonos se realizan al día hábil siguiente.

En el caso de Getnet, la red de adquirencia de Santander, cuando se trata de pagos presenciales con tarjetas de débito, tiene una tarifa transaccional de 0,63% más un cobro fijo de UF 0,0015.

A diferencia de los demás actores del mercado, CompAquí de BancoEstado optó por vender sus dispositivos POS. Así, al realizar ventas por $ 1 millón, el monto que será abonado es de $ 984.649 al pagar con tarjeta de débito, ya que posee una tarifa de 1,29%. Si el contratante recibe el abono en una cuenta de la entidad estatal, el dinero se deposita el mismo día.

Propuesta de las fintech

Para adquirir una máquina POS de Klap se debe pagar un arriendo mensual de UF 0,39 ( $ 15.527), ya que el modelo de la fintech es 100% a través de alquiler, “aunque próximamente se incorporarán equipos bajo modalidad de venta”, explicó la subgerente de marketing, Tatiana Neut.

Las tarifas del negocio recientemente adquirido por Itaú, “para un comercio que vende $ 1 millón con un ticket promedio de $ 20.000, el costo por transacción será de $ 11.900. En este caso, el negocio recibiría $ 988.100, con abono en un día hábil”, agregó Neut.

Mientras, al tener una máquina POS “Point Smart 2” de Mercado Pago, si el contratante tiene ventas mensuales bajo los $ 2 millones, tiene una comisión de 2,19%.

Otra de las fintech que es parte del negocio de la adquirencia es la europea SumUp, donde si la empresa recibe menos de $ 2 millones al mes, se tiene una comisión promocional de 1,49% en tarjetas de débito. Luego de ese período, hay una comisión de 2,9% tanto en tarjetas de crédito como de débito.