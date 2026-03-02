Subsidio a la tasa de interés hipotecaria suma más de 33 mil solicitudes aprobadas
Según la Asociación de Bancos e Instituciones financieras, la banca ha recibido 61.894 solicitudes elegibles y actualmente 20.633 están en etapa de evaluación.
La Asociación de Bancos e Instituciones financieras (Abif) informó este lunes que el subsidio de 60 puntos base (pb) a la tasas hipotecaria para viviendas nuevas de hasta UF 4.000, continúa mostrando un creciente impacto en el mercado inmobiliario y un alto interés en el público.
La medida no solo ha logrado una reducción de la tasa de interés en los créditos hipotecarios alcanzando en enero de 2026 un promedio de 4,12%, su nivel más bajo desde diciembre de 2021, sino que, sigue mostrando una acelerada postulación al beneficio.
En el marco de este último programa, al 13 de febrero de este año la banca ha recibido 61.894 solicitudes elegibles, de las cuales 33.783 se encuentran aprobadas y 20.633 están en etapa de evaluación.
Dentro de las solicitudes aprobadas, 18.380 operaciones habían sido cursadas. Así, las operaciones con subsidio a la tasa han generado un flujo de crédito acumulado de US$ 2.205 millones entre julio de 2025 y febrero de 2026, siendo responsables del 47% del monto total de nuevas colocaciones hipotecarias.
Con este nivel de avance, se estima que el subsidio a la tasa terminaría antes de la fecha que estableció la ley, que fijó dos años es decir mayo de 2027 o 50 mil beneficios entregados, lo que podría culminar cerca del año de puesta en marcha.
Mientras, la cartera hipotecaria mantuvo un crecimiento acotado de 1,3% anual en enero de este año, “sin despegarse aún de los bajos registros de los últimos años, a pesar de la popularidad del subsidio a la tasa hipotecaria”. aseguró la Abif en su informe.
