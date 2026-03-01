Navieras desvían buques por el cabo de Buena Esperanza tras cierre del Estrecho de Ormuz

Maersk, Hapag-Lloyd y CMA CGM emprendieron su nueva ruta alrededor de África para esquivar los ataques de EEUU e Israel contra Irán

Las compañías navieras Maersk, Hapag-Lloyd y CMA CGM están desviando sus buques alrededor de África, alejándolos del Canal de Suez y del Estrecho de Bab el-Mandeb, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.

"Debido al deterioro de la situación de seguridad en la región de Medio Oriente tras la escalada del conflicto militar, hemos decidido (...) suspender por el momento las futuras travesías por el Canal de Suez a través del Estrecho de Mandeb", dijo el domingo el grupo danés de transporte marítimo de contenedores Maersk en un comunicado.

La empresa anunció el mes pasado el retorno gradual de algunos servicios a la ruta de Suez, lo que se considera un paso clave para poner fin a dos años de interrupción del comercio mundial causada por los ataques a buques en el mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes de Yemen.

"Una vez que la situación se estabilice y las condiciones de seguridad lo permitan de nuevo, seguiremos dando prioridad a la ruta trans-Suez", añadió Maersk, en referencia a sus servicios entre Medio Oriente-India y el Mediterráneo y entre Medio Oriente-India y la costa este de Estados Unidos.

El grupo naviero alemán Hapag-Lloyd informó en otro comunicado que estaba desviando su servicio de transporte de contenedores IMX, que conecta la India y Medio Oriente con el Mediterráneo, por el sur de África. Añadió que volvería a dar prioridad a la ruta una vez que la situación de seguridad permitiera el tránsito.

CMA CGM también anunció este domingo que aplicaría un recargo por conflicto de emergencia a las mercancías con origen o destino en Irak, Baréin, Kuwait, Yemen, Catar, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania, Yibuti, Sudán y Eritrea, así como al puerto de Ain Sokhna, en el mar Rojo.

Maersk y Hapag-Lloyd anunciaron que suspenderían todas las travesías de buques por el Estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso.