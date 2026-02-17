Confuturo afina compra de 50% de Centro Industrial Chorrillos a fondo de renta inmobiliaria de Sura
Especializado en cargas peligrosas, mantiene una superficie arrendable de más de 80 mil metros cuadrados.
Noticias destacadas
Una nueva transacción de un activo industrial entre inversionistas institucionales locales estaría pronto a concretarse.
Según pudo confirmar DF con fuentes del sector inmobiliario y financiero, la aseguradora Confuturo se encontraría afinando los detalles para adquirir una participación en el Centro Industrial Chorrillos (en la foto), complejo bodeguero ubicado en la comuna de Lampa, hoy en manos del fondo “Renta Inmobiliaria III” de Sura Asset Management y el holding Grupo BIBA, ligado a Francisco Bascuñán, Armando Ide, Daniel Bossonney y Marcelo Aste.
La aseguradora buscaría comprar el 50% en manos del vehículo de la gestora de Sura, que participa en el recinto logístico desde 2021 a través de su filial Rentas Sura 5.
Sura ya realizó preparativos para la venta de su parte en la propiedad. A comienzos de enero, reveló al mercado que el fondo llegó a un acuerdo de cierre de negocios “mediante el cual se han establecido los términos y condiciones principales para la enajenación de la totalidad de las acciones que la sociedad (Rentas Sura 5) mantiene en Prologistika I SpA”, matriz del centro logístico.
Consultada por este medio, la compañía de seguros Confuturo declinó comentar al respecto.
El activo
Inaugurado en 2017 y con una inversión de US$ 65 millones, Chorrillos es la primera incursión de BIBA en el negocio del bodegaje.
El centro industrial se especializa en cargas peligrosas y generales para almacenar sustancias inflamables y elementos corrosivos.
Según un folleto informativo de GPS Property, Chorrillos mantiene una superficie arrendable de más de 80 mil metros cuadrados (m2) y posee en construcción su tercera etapa, que añadiría más de 17 mil m2.
El activo anotó ingresos anuales de más de UF 190 mil al primer semestre de 2023. DHL, Clorox y SC Johnson están entre los principales arrendatarios.
