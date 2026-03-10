Dólar se hunde $ 20 y pierde los $ 900 tras comentarios de Trump sobre pronto fin de la guerra contra Irán

El peso chileno era la divisa con mejor desempeño del mundo emergente. El tipo de cambio venía de cerrar en nuevos máximos del año, después de que la posición neta de los agentes extranjeros en forwards alcanzara sus niveles más alcistas en torno al dólar desde agosto de 2020.

El dólar caía fuertemente este martes en medio de un cierto alivio generalizado, después de que Donald Trump alimentara las esperanzas de un pronto fin de la guerra contra Irán.

La paridad dólar-peso caía $ 20 a $ 895,2 a media mañana, en sus menores precios de la jornada, según el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg.

El peso chileno era la divisa con mejor desempeño del mundo emergente, seguido por el peso colombiano, el ringgit malayo y el peso filipino. El dollar index bajaba 0,6% hasta los 98,6 puntos, pese a que las tasas de interés soberanas estadounidenses cotizaban levemente al alza, contrario a las fuertes caídas en las de Europa.

¿Cerca del fin?

"Los mercados están mucho más tranquilos esta mañana tras la declaración del presidente Trump de que los ataques a Irán terminarán 'muy pronto'. Eso está por verse, ya que no está claro que la campaña de bombardeos haya logrado los objetivos de Estados Unidos en este momento", comentaron los estrategas de Scotiabank Global, Shaun Osborne y Eric Theoret.

El petróleo Brent caía 7% a US$ 92 por barril, ya muy lejos de los US$ 120 que alcanzó en los primeros negocios de la semana. Por su parte, el cobre Comex subía 1,1% a US$ 5,91 por libra, apoyado en la debilidad generalizada del billete verde.

"Hay indicios tentativos de que, como mínimo, se está moderando el repunte de inicios de febrero en la confianza sobre el dólar global. Datos sugieren que los operadores de dinero real aprovecharon el repunte de principios de marzo para deshacerse de más posiciones sobreponderadas, lo que podría ser una señal más de que los mercados están ahora pasando por alto los riesgos geopolíticos a corto plazo y volviendo a centrarse en los aspectos negativos estructurales a largo plazo de la divisa", analizó Scotiabank.

De todas formas, los bombardeos no han parado, Irán sostuvo que no busca una tregua y las interrupciones de suministro de petróleo continúan en toda la región. También se reportó que un petrolero explotó cerca de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos.

En tanto, para los commodities no pasó desapercibida la noticia de que el comercio exterior chino hizo trizas los pronósticos. Las exportaciones del gigante asiático se dispararon 21,8% interanual en enero-febrero, muy por arriba del 7,2% esperado, y las importaciones crecieron 19,8%, versus la estimación general de 7%.

Apuesta extranjera

La paridad dólar-peso viene de cerrar en nuevos máximos de 2026, justo antes de que se conocieran los primeros comentarios de Trump con impacto en las perspectivas de resolución de la guerra.

El shock energético que generó la crisis ha golpeado con particular fuerza las expectativas sobre Chile, una economía pequeña, abierta y que no cuenta con producción de energía a gran escala.

La posición neta de agentes extranjeros aumentó US$ 4.800 millones la semana pasada -en la que el tipo de cambio subió casi $ 40-, hasta superar la marca de US$ 10 mil millones contra el peso chileno, según datos del Banco Central, algo que no ocurría desde los tiempos del primer "dólar a luca" en 2022.

Datos del Central enfocados exclusivamente en los forwards de dólar-peso firmados por no residentes muestran que esta es la posición más agresiva contra el peso desde agosto de 2020, y que se ha movido por un ajuste transversal en los distintos plazos de liquidación.