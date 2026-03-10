Dólar se hunde $ 20 y pierde los $ 900 tras comentarios de Trump sobre pronto fin de la guerra contra Irán
El peso chileno era la divisa con mejor desempeño del mundo emergente. El tipo de cambio venía de cerrar en nuevos máximos del año, después de que la posición neta de los agentes extranjeros en forwards alcanzara sus niveles más alcistas en torno al dólar desde agosto de 2020.
Noticias destacadas
El dólar caía fuertemente este martes en medio de un cierto alivio generalizado, después de que Donald Trump alimentara las esperanzas de un pronto fin de la guerra contra Irán.
La paridad dólar-peso caía $ 20 a $ 895,2 a media mañana, en sus menores precios de la jornada, según el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg.
El peso chileno era la divisa con mejor desempeño del mundo emergente, seguido por el peso colombiano, el ringgit malayo y el peso filipino. El dollar index bajaba 0,6% hasta los 98,6 puntos, pese a que las tasas de interés soberanas estadounidenses cotizaban levemente al alza, contrario a las fuertes caídas en las de Europa.
¿Cerca del fin?
"Los mercados están mucho más tranquilos esta mañana tras la declaración del presidente Trump de que los ataques a Irán terminarán 'muy pronto'. Eso está por verse, ya que no está claro que la campaña de bombardeos haya logrado los objetivos de Estados Unidos en este momento", comentaron los estrategas de Scotiabank Global, Shaun Osborne y Eric Theoret.
El petróleo Brent caía 7% a US$ 92 por barril, ya muy lejos de los US$ 120 que alcanzó en los primeros negocios de la semana. Por su parte, el cobre Comex subía 1,1% a US$ 5,91 por libra, apoyado en la debilidad generalizada del billete verde.
"Hay indicios tentativos de que, como mínimo, se está moderando el repunte de inicios de febrero en la confianza sobre el dólar global. Datos sugieren que los operadores de dinero real aprovecharon el repunte de principios de marzo para deshacerse de más posiciones sobreponderadas, lo que podría ser una señal más de que los mercados están ahora pasando por alto los riesgos geopolíticos a corto plazo y volviendo a centrarse en los aspectos negativos estructurales a largo plazo de la divisa", analizó Scotiabank.
De todas formas, los bombardeos no han parado, Irán sostuvo que no busca una tregua y las interrupciones de suministro de petróleo continúan en toda la región. También se reportó que un petrolero explotó cerca de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos.
En tanto, para los commodities no pasó desapercibida la noticia de que el comercio exterior chino hizo trizas los pronósticos. Las exportaciones del gigante asiático se dispararon 21,8% interanual en enero-febrero, muy por arriba del 7,2% esperado, y las importaciones crecieron 19,8%, versus la estimación general de 7%.
Apuesta extranjera
La paridad dólar-peso viene de cerrar en nuevos máximos de 2026, justo antes de que se conocieran los primeros comentarios de Trump con impacto en las perspectivas de resolución de la guerra.
El shock energético que generó la crisis ha golpeado con particular fuerza las expectativas sobre Chile, una economía pequeña, abierta y que no cuenta con producción de energía a gran escala.
La posición neta de agentes extranjeros aumentó US$ 4.800 millones la semana pasada -en la que el tipo de cambio subió casi $ 40-, hasta superar la marca de US$ 10 mil millones contra el peso chileno, según datos del Banco Central, algo que no ocurría desde los tiempos del primer "dólar a luca" en 2022.
Datos del Central enfocados exclusivamente en los forwards de dólar-peso firmados por no residentes muestran que esta es la posición más agresiva contra el peso desde agosto de 2020, y que se ha movido por un ajuste transversal en los distintos plazos de liquidación.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
Los nombres que se barajan para liderar la Corfo: un exsubsecretario de Economía de Piñera, entre ellos
Julio Pertuzé, ingeniero y profesor de la UC, es el más conocido de una lista corta que también integran Fernando Lefort y una persona ligada al mundo financiero institucional.
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete