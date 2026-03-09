Dólar abre con fuerte alza sobre $ 920 a medida que el petróleo supera los US$ 100 por la persistencia de la guerra en Medio Oriente

El clima de incertidumbre propició un agresivo incremento de las apuestas de inversionistas extranjeros contra el peso chileno en el mercado derivado, donde la posición neta bordeó los US$ 10 mil millones contra la divisa al cierre del jueves, según datos del Banco Central.

El dólar empezó la semana con otro fuerte aumento en Chile, pues la guerra en Medio Oriente no dio signos de desescalar el fin de semana, y con 10 jornadas de enfrentamientos impulsó los precios del petróleo hacia los tres dígitos.

La paridad local saltaba $ 8,9 hasta los $ 921,4 en las primeras transacciones de este lunes, según los datos de Bloomberg, mientras todavía está por verse si supera los $ 928 vistos recientemente en operaciones intradía.

El precio del dólar viene de dispararse casi $ 40 en la primera semana de la guerra, por los temores de que las hostilidades se prolonguen y deriven en un brote global de estanflación (mayor inflación y menor crecimiento).

Esto propició una agresiva apuesta de inversionistas extranjeros contra el peso chileno en el mercado derivado, donde la posición neta bordeó el jueves los US$ 10 mil millones contra la divisa, según datos del Banco Central.

El dollar index subía 0,2% a 99,2 puntos y el cobre Comex bajaba 0,9% a US$ 5,75 por libra en estos primeros trades de la semana. Mientras, tanto el crudo Brent como el WTI se disparaban 13% para superar la marca de US$ 100 el barril, algo no visto desde agosto de 2022. Las tasas de interés soberanas volvían a elevarse en todas las principales economías.

"Los precios del petróleo han subido tras un fin de semana en el que apenas hubo señales de distensión en las tensiones en Medio Oriente. No solo eso, sino que, en algunos aspectos, el conflicto se ha intensificado tras los ataques contra las infraestructuras energéticas nacionales dentro de Irán, aunque, por el momento, las instalaciones de exportación siguen intactas", escribió el estratega sénior de Pepperstone, Michael Brown.

"Aun así, el estrecho de Ormuz sigue siendo prácticamente intransitable, lo que significa que las condiciones físicas del mercado del crudo siguen endureciéndose, a lo que no ayuda el hecho de que varios Estados del Golfo se vean obligados a reducir la producción de crudo para evitar que se llenen los almacenes y se requiera una parada completa de la producción", observó.

Irán nombró a Mojtaba Jamenei como su nuevo líder supremo, un gesto desafiante en medio de la escalada de las tensiones con EEUU, a la vez que no ha detenido los lanzamientos de misiles contra los países del Golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses.

Trump señaló el fin de semana que no ha descartado el despliegue de tropas en territorio persa, aunque precisó que sólo las enviaría de haber "muy buenas razones", y que el Ejército iraní se encuentra "tan diezmado que no podría luchar a nivel terrestre".

El crudo Brent incluso llegó hasta los US$ 120 en la jornada asiática, previo a que, en una reunión de emergencia este lunes, los ministros de finanzas del G7 discutieron una posible liberación conjunta de reservas de petróleo, coordinada por la Agencia Internacional de la Energía.