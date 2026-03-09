Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre con fuerte alza sobre $ 920 a medida que el petróleo supera los US$ 100 por la persistencia de la guerra en Medio Oriente

El clima de incertidumbre propició un agresivo incremento de las apuestas de inversionistas extranjeros contra el peso chileno en el mercado derivado, donde la posición neta bordeó los US$ 10 mil millones contra la divisa al cierre del jueves, según datos del Banco Central.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 9 de marzo de 2026 a las 08:39 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas mercados locales mercados internacionales peso chileno mercado cambiario Benjamín Pescio
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Chile se convierte en el mayor mercado de concesiones de la española Sacyr: lo cataloga como país “prioritario”
2
Mercados

Martín Mujica, gerente general de AFP Cuprum: “El futuro de la reforma (de pensiones) se va a empezar a jugar ahora”
3
DF MAS

El camino y las lecciones de Cristina Etcheberry, la emprendedora que más capital ha levantado en Chile
4
DF MAS

La empresa de exejecutivos de Cencosud que compró SMU
5
DF MAS

Zoom a los negocios de los Délano Méndez… mucho más allá de Dominga
6
DF MAS

El proyecto de tierras raras que se incuba en Biobío para satisfacer a EEUU
7
DF MAS

El multimillonario “pirata” griego que desafía el estrecho de Ormuz
8
Mercados

En financiamiento y originación: cómo las compras del holding Toesca redibujarán la deuda privada local
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete