Los precios del petróleo se disparan sobre US$ 100 el barril y el G7 discutirá la liberación conjunta de reservas de emergencia de crudo
La guerra en Oriente Medio ha provocado un aumento repentino de los precios del crudo que amenaza la economía mundial.
Los ministros de finanzas del G7 debatirán una posible liberación conjunta de petróleo de las reservas, coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en una reunión de emergencia el lunes destinada a abordar el aumento de los precios del petróleo tras el conflicto en el Golfo.
El crudo Brent, la referencia internacional, subió un 24% en las operaciones asiáticas el lunes, hasta los US$ 116,71 por barril, pero posteriormente retrocedió hasta alcanzar un alza de casi el 19%, hasta los US$ 110,85, tras la noticia de la reunión del G7. El West Texas Intermediate, el índice de referencia estadounidense, subió un 28%, hasta los US$ 116,45, antes de retroceder a alrededor de los US$ 108, un alza de casi el 19%.
Los ministros y Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, sostendrán una llamada a las 8:30 a. m., hora de Nueva York, para abordar el impacto de la guerra con Irán, según personas familiarizadas con la situación, incluido un alto funcionario del G7.
Tres países del G7, incluido Estados Unidos, han expresado hasta el momento su apoyo a la idea, según personas familiarizadas con las conversaciones. Los 32 miembros de la AIE mantienen reservas estratégicas como parte de un sistema colectivo de emergencia diseñado para crisis de precios del petróleo. Una persona comentó que algunos funcionarios estadounidenses creen que una liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles —entre el 25% y el 30% de los 1.200 millones de barriles de la reserva— sería apropiada.
La reunión se produce en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, se enfrenta a la presión de detener el pronunciado aumento del precio del crudo desde el inicio de la guerra. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos subió a US$ 3,45 por galón el domingo, desde los US$ 2,98 por galón de la semana pasada, y está destinado a seguir subiendo a menos que Trump logre revertir la tendencia.
El aumento de los precios del petróleo durante la última semana ha provocado consecuencias globales, amenazando con un aumento inflacionario que podría causar daños duraderos al crecimiento económico mundial. China, India, Corea del Sur, Japón, Alemania, Italia y España se encuentran entre los mayores importadores de crudo, lo que los deja muy expuestos a las fluctuaciones de precios.
Las reservas de emergencia de petróleo se establecieron como parte de la creación de la AIE en 1974, tras el embargo petrolero árabe, que disparó los precios del crudo y provocó una importante escasez de combustible en todo el mundo occidental. Las reservas están diseñadas para permitir que los grandes consumidores de petróleo respondan a importantes crisis energéticas.
Desde la creación de la AIE, la organización ha liberado cinco reservas colectivas por parte de los estados miembros. Las dos últimas fueron en 2022 para contrarrestar el aumento repentino del precio del petróleo tras la invasión rusa de Ucrania.
