Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

Los precios del petróleo se disparan sobre US$ 100 el barril y el G7 discutirá la liberación conjunta de reservas de emergencia de crudo

La guerra en Oriente Medio ha provocado un aumento repentino de los precios del crudo que amenaza la economía mundial.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 9 de marzo de 2026 a las 06:10 hrs.

petróleo economía internacional dólar guerra Trump Irán
<p>Barcos petroleros permanecen anclados en Omán por el temor a cruzar el estrecho de Ormuz en medio del conflicto. (Foto: Reuters)</p>

Barcos petroleros permanecen anclados en Omán por el temor a cruzar el estrecho de Ormuz en medio del conflicto. (Foto: Reuters)

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Chile se convierte en el mayor mercado de concesiones de la española Sacyr: lo cataloga como país “prioritario”
2
Mercados

Martín Mujica, gerente general de AFP Cuprum: “El futuro de la reforma (de pensiones) se va a empezar a jugar ahora”
3
DF MAS

El camino y las lecciones de Cristina Etcheberry, la emprendedora que más capital ha levantado en Chile
4
DF MAS

La empresa de exejecutivos de Cencosud que compró SMU
5
DF MAS

Zoom a los negocios de los Délano Méndez… mucho más allá de Dominga
6
DF MAS

El proyecto de tierras raras que se incuba en Biobío para satisfacer a EEUU
7
DF MAS

El multimillonario “pirata” griego que desafía el estrecho de Ormuz
8
Mercados

En financiamiento y originación: cómo las compras del holding Toesca redibujarán la deuda privada local
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete