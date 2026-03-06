Dólar abre otra vez disparado y supera los $ 925 camino a un tenso fin de semana por la guerra en Medio Oriente

Después de que había llegado a niveles más en línea con su historia, el posicionamiento de los no residentes se ha vuelto drásticamente en contra del peso chileno en el mercado derivado, y ya alcanza los US$ 8.500 millones en términos netos, según datos al miércoles del Banco Central.

El dólar arrancaba con nuevas alzas importantes la sesión de este viernes, acercándose al final de una semana marcada por la búsqueda de refugio, puesto que la guerra en Medio Oriente sigue al rojo vivo, y amenaza con dejar a la economía global con graves secuelas.

La paridad dólar-peso subía $ 11,9 hasta los $ 926,1 poco después de la apertura, tras volver a dispararse este jueves y cerrar en máximos de 2026. De mantenerse en estos niveles, terminaría subiendo más de $ 50 en su mayor alza semanal desde agosto de 2022.

El petróleo Brent escalaba 4% a 88,8 por barril, máximos desde abril de 2024, y las principales tasas de interés globales reaccionaban con más subidas. El dollar index borró sus caídas de la jornada asiática, y los precios del cobre hacían amagos de disminuir.

"Los mercados de divisas siguen nerviosos y dudamos que los operadores estén dispuestos a mantener saldos cortos en dólares ante el posible riesgo de que se produzcan acontecimientos durante el fin de semana. El tráfico marítimo sigue paralizado en el estrecho de Ormuz, y cada día adicional de interrupción afecta a la producción de energía y aumenta la presión sobre los precios", escribió en una nota el head global de mercados de ING, Chris Turner.

La advertencia de Qatar está sonando fuerte: la guerra obligaría a los países del Golfo Pérsico a detener las exportaciones de energía en cuestión de semanas, algo que podría "hundir las economías mundiales".

Según Turner, la atención se centra en lo que pueden hacer las autoridades para aliviar el dolor de los mercados energéticos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya anunció una moratoria de 30 días para que la India pueda comprar crudo ruso transportado por mar. También podría anunciarse una intervención en los futuros del petróleo.

A las 10:30 (hora de Chile) se publicarán en EEUU dos informes económicos: nóminas no agrícolas, tasa de desempleo y salarios promedio de febrero; y las ventas minoristas de enero.

