La parálisis del estrecho de Ormuz por la guerra dispara los futuros del petróleo WTI y el referencial Brent sobre US$ 90 por barril

Petroleros frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete disparar contra los barcos que transitan por el Estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

A unas horas de que se cumpla una semana de los primeros ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, los precios del crudo están más cerca de las estimaciones de que el conflicto llevaría al petróleo cerca de los US$ 100 -o incluso más- dependiendo de su extensión y amplitud.

Los futuros del petróleo estadounidense superaron los US$ 92 por barril por primera vez desde septiembre de 2023, ya que la guerra en Irán ha alterado los flujos críticos del mercado energético, con el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz prácticamente paralizado.





El West Texas Intermediate (WTI) subió más del 13% y se encaminaba a su mayor ganancia porcentual semanal en al menos dos décadas. El Brent, el referencial mundial, subió más del 9%, cotizando por encima de los US$ 93 por barril. Irán declaró el viernes que la Unión Europea es un objetivo "legítimo" si se une a la guerra, lo que refuerza el impulso alcista.





El Wall Street Journal informó que Kuwait ha comenzado a reducir la producción en algunos yacimientos petrolíferos tras quedarse sin espacio para almacenar crudo embotellado, la última señal de un impacto en el suministro en la región. Citigroup Inc. estima que el mercado del crudo está perdiendo entre 7 y 11 millones de barriles diarios de suministro debido a la interrupción a través de Ormuz.







El crudo se disparó incluso después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara "medidas inminentes" para reducir la presión sobre los precios, mientras que el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, negó que la Casa Blanca fuera a recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo, un depósito de crudo almacenado en vastas cavernas subterráneas, en un futuro próximo. El Departamento del Tesoro flexibilizó las restricciones a la capacidad de India para comprar petróleo ruso.





“Tenemos un completo diagrama de flujo de herramientas a nuestra disposición”, declaró Hassett a Bloomberg en una entrevista televisiva.





Japón también estaba considerando, según se informó, recurrir a sus reservas. Aún no se ha tomado ninguna medida, aunque los participantes del mercado especulan que se podría implementar una liberación coordinada de los inventarios de petróleo de emergencia de varios países para maximizar el impacto.







Sin indicios de una tregua en las hostilidades, Goldman Sachs Group Inc. advirtió el riesgo de escenarios en los que el petróleo supere los US$ 100 por barril en caso de una interrupción prolongada. Los futuros del diésel europeo se encaminaron a una ganancia semanal de más del 50%, y los bancos centrales manifestaron su inquietud ante un posible repunte de la inflación.





Se ha producido una pausa “casi total” en el tráfico comercial a través de Ormuz, según el Centro Conjunto de Información Marítima, un grupo multinacional de asesoramiento naval. El colapso se debe a “amenazas a la seguridad, restricciones en los seguros, incertidumbre operativa e interrupciones efectivas”, indicó.





Enorme aumento semanal



Los mercados petroleros se han visto sacudidos por el conflicto, que ha involucrado a una docena de países desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva el 28 de febrero . Con el recrudecimiento de las hostilidades, el transporte marítimo a través del estrecho clave prácticamente ha cesado, lo que ha cortado el suministro de petróleo a los mercados globales y ha obligado a los productores a reducir la producción. Las refinerías y los petroleros también se han visto afectados.

El ministro de Energía de Qatar declaró al Financial Times que el crudo podría dispararse a US$ 150 por barril en dos o tres semanas si los petroleros y otros buques mercantes no pueden pasar por Ormuz.



El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a NBC News que su país no tenía intención de negociar y que estaba listo para una invasión terrestre, aunque Trump comentó posteriormente a la misma cadena que no estaba considerando tal medida. Irán lanzó una andanada de misiles y drones contra países del Golfo Pérsico durante la noche, mientras que Israel reanudó sus ataques aéreos contra la República Islámica.







La perspectiva de un conflicto prolongado ha puesto al mercado en vilo. El año pasado, alrededor de 20 millones de barriles de petróleo y productos derivados del petróleo fluyeron diariamente por el Estrecho de Ormuz, según un recuento de la Agencia Internacional de la Energía. Los datos de seguimiento de buques de esta semana sugieren que el tráfico marítimo a través de la arteria ha colapsado.



Ante las dificultades de los importadores para conseguir barriles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU emitió una exención a corto plazo para permitir a India comprar crudo ruso. La medida "solo autoriza transacciones relacionadas con petróleo ya varado en el mar", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.





Las refinerías indias ya han comprado más de 10 millones de barriles de crudo ruso, según personas con conocimiento directo de las transacciones. Gran parte de esa cantidad podría haberse adquirido incluso antes de la exención de un mes anunciada el jueves por la noche en Washington.



Goldman Sachs, de India, advirtió que una interrupción prolongada en Ormuz —que conecta el Golfo Pérsico con los mercados globales y suele transportar alrededor de una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo— podría elevar considerablemente los precios, aunque el escenario base del banco actualmente es una recuperación gradual de los envíos y los futuros hasta un promedio de US$ 76 por barril en el segundo trimestre.





“Supongamos que se producen otras cinco semanas de flujos de petróleo muy bajos a través del estrecho”, declaró Samantha Dart, codirectora de investigación global de materias primas de la entidad crediticia de Wall Street, a Bloomberg Television, antes de la emisión de la alerta del JMIC. “Es posible que los precios del petróleo Brent superen el umbral de los US$ 100 por barril”.





En Asia, las señales de tensión para las principales economías aumentan. China ha ordenado a las principales refinerías que suspendan las exportaciones de diésel y gasolina, lo que refleja sus esfuerzos por priorizar las necesidades internas. Por otra parte, las refinerías japonesas solicitaron a su gobierno que liberara petróleo de sus reservas estratégicas.