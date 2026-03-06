La parálisis del estrecho de Ormuz por la guerra dispara los futuros del petróleo WTI y el referencial Brent sobre US$ 90 por barril
A unas horas de que se cumpla una semana de los primeros ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, los precios del crudo están más cerca de las estimaciones de que el conflicto llevaría al petróleo cerca de los US$ 100 -o incluso más- dependiendo de su extensión y amplitud.
El crudo se disparó incluso después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara "medidas inminentes" para reducir la presión sobre los precios, mientras que el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, negó que la Casa Blanca fuera a recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo, un depósito de crudo almacenado en vastas cavernas subterráneas, en un futuro próximo. El Departamento del Tesoro flexibilizó las restricciones a la capacidad de India para comprar petróleo ruso.
Sin indicios de una tregua en las hostilidades, Goldman Sachs Group Inc. advirtió el riesgo de escenarios en los que el petróleo supere los US$ 100 por barril en caso de una interrupción prolongada. Los futuros del diésel europeo se encaminaron a una ganancia semanal de más del 50%, y los bancos centrales manifestaron su inquietud ante un posible repunte de la inflación.
Los mercados petroleros se han visto sacudidos por el conflicto, que ha involucrado a una docena de países desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva el 28 de febrero. Con el recrudecimiento de las hostilidades, el transporte marítimo a través del estrecho clave prácticamente ha cesado, lo que ha cortado el suministro de petróleo a los mercados globales y ha obligado a los productores a reducir la producción. Las refinerías y los petroleros también se han visto afectados.
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a NBC News que su país no tenía intención de negociar y que estaba listo para una invasión terrestre, aunque Trump comentó posteriormente a la misma cadena que no estaba considerando tal medida. Irán lanzó una andanada de misiles y drones contra países del Golfo Pérsico durante la noche, mientras que Israel reanudó sus ataques aéreos contra la República Islámica.
La perspectiva de un conflicto prolongado ha puesto al mercado en vilo. El año pasado, alrededor de 20 millones de barriles de petróleo y productos derivados del petróleo fluyeron diariamente por el Estrecho de Ormuz, según un recuento de la Agencia Internacional de la Energía. Los datos de seguimiento de buques de esta semana sugieren que el tráfico marítimo a través de la arteria ha colapsado.
Ante las dificultades de los importadores para conseguir barriles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU emitió una exención a corto plazo para permitir a India comprar crudo ruso. La medida "solo autoriza transacciones relacionadas con petróleo ya varado en el mar", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Goldman Sachs, de India, advirtió que una interrupción prolongada en Ormuz —que conecta el Golfo Pérsico con los mercados globales y suele transportar alrededor de una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo— podría elevar considerablemente los precios, aunque el escenario base del banco actualmente es una recuperación gradual de los envíos y los futuros hasta un promedio de US$ 76 por barril en el segundo trimestre.
