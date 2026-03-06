Click acá para ir directamente al contenido
La parálisis del estrecho de Ormuz por la guerra dispara los futuros del petróleo WTI y el referencial Brent sobre US$ 90 por barril

A unas horas de que se cumpla una semana de los primeros ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, los precios del crudo están más cerca de las estimaciones de que el conflicto llevaría al petróleo cerca de los US$ 100 -o incluso más- dependiendo de su extensión y amplitud.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 6 de marzo de 2026 a las 16:00 hrs.

<p>Petroleros frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete disparar contra los barcos que transitan por el Estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)</p>

Petroleros frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete disparar contra los barcos que transitan por el Estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

