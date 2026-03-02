Oro sube más de 2% tras ataques a Irán, que disparan demanda de activos de refugio
"Lo que estamos viendo es un aumento de los activos de refugio, que se refleja en las ganancias del oro y también en las pérdidas de los activos relacionados con el riesgo, como las acciones", afirmó Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.
Los precios del oro subían más de un 2% el lunes, ya que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán -que acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, durante el fin de semana- avivaron los temores de un conflicto más amplio y aumentaron la incertidumbre económica mundial, provocando una carrera hacia los activos de refugio.
El oro al contado ganaba un 2,3%, a US$ 5.395,99 la onza, a las 0914 GMT, tras tocar un peak de más de cuatro semanas temprano en la sesión. El metal dorado alcanzó un máximo histórico de US$ 5.594,82 el 29 de enero. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 3,1%, a US$ 5.411,4.
Las acciones mundiales declinaban en la jornada, ya que el conflicto militar en Oriente Medio parece destinado a prolongarse durante varias semanas, amenazando con trastocar la recuperación económica mundial y tal vez reavivar la inflación.
Tras el ataque de Estados Unidos e Israel, Irán contraatacó en ciudades del golfo Pérsico, interrumpiendo el tráfico aéreo regional y deteniendo el paso de petroleros y buques cisterna por el estratégico estrecho de Ormuz.
Israel amplió su ofensiva el lunes para incluir ataques contra los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, en Líbano.
En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1,4%, a US$ 95,17 la onza, tras alcanzar su máximo desde el 30 de enero; el platino cedía un 0,3%, a US$ 2.357,05; y el paladio avanzaba un 1,7%, a US$ 1.815,89.
