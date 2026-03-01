El petróleo sube un 10% por el conflicto en Medio Oriente y podría alcanzar US$ 100 por barril, según los analistas

Según diversos analistas, el precio del crudo Brent podría escalar incluso hasta los US$ 100 luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El crudo Brent subió un 10%, a US$ 80 por barril en el mercado extrabursátil el domingo, dijeron operadores petroleros, mientras que los analistas pronosticaron que los precios podrían subir hasta US$ 100 después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán sumieron a Oriente Medio en una nueva guerra.

"Si bien los ataques militares son en sí mismos un factor que favorece los precios del petróleo, el factor clave aquí es el cierre del estrecho de Ormuz", dijo Ajay Parmar, director de energía y refinación de ICIS.

La mayoría de los propietarios de petroleros, las grandes petroleras y las empresas comerciales han suspendido los envíos de crudo, combustible y gas natural licuado a través del estrecho de Ormuz, según fuentes comerciales, después de que Teherán advirtió a los barcos de que no navegaran por esa vía marítima. Más del 20% del petróleo mundial se transporta a través del estrecho de Ormuz.

"Esperamos que los precios abran (después del fin de semana) mucho más cerca de los 100 dólares por barril y que quizá superen ese nivel si hay un cierre prolongado del estrecho", dijo Parmar.

Los líderes de Oriente Medio han advertido a Washington de que una guerra contra Irán podría provocar un aumento de los precios del petróleo a más de US$ 100 por barril, según la analista de RBC Helima Croft. Los analistas de Barclays también dijeron que los precios podrían alcanzar los US$ 100.

El grupo de productores de petróleo OPEP+ acordó el domingo aumentar la producción 206.000 barriles diarios (bpd) a partir de abril, un modesto incremento que representa menos del 0,2% de la demanda mundial.

Aunque se podrían utilizar algunas infraestructuras alternativas para evitar el estrecho de Ormuz, el impacto neto de su cierre sería una pérdida de entre 8 millones y 10 millones de bpd de suministro de crudo, incluso después de desviar algunos flujos a través del oleoducto este-oeste de Arabia Saudí y el oleoducto de Abu Dabi, según Jorge León, economista energético de Rystad.

Rystad prevé que los precios suban US$ 20, a aproximadamente los US$ 92 por barril, cuando se reanude el comercio.

La crisis de Irán también ha llevado a los Gobiernos y refinerías asiáticos a evaluar las reservas de petróleo y las rutas y suministros alternativos de transporte.