Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
Ricardo Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en el buscador para quitarles potenciales causas. El caso llegó hasta el máximo tribunal y podría marcar un precedente para otros reclamos, como el de TurBus contra Flixbus.
El reconocido abogado Ricardo Ibañez, de Grupo Defensa, especializado en procedimientos de deudas personales, denunció a un competidor por usar su nombre para conseguir clientes a través de Google Ads.
El caso comenzó en 2017, cuando al buscar en Google las palabras “abogado Ricardo Ibáñez”, en el resultado apareció en los anuncios publicitarios uno cuyo título era “Abogado Ricardo Ibañez-hay 4 días vitales. Defiéndase-deudas.cl”, y al hacer clic dirigía a la página web de Deudas.cl, una firma de defensa legal para deudores creada por el ingeniero Juan Alejandro Vásquez, competidor directo de Ibáñez.
Lo mismo ocurría al escribir las palabras “ricardo ibáñez”, “abogado ricardo ibañez”, “ricardo ibañez abogado”, “defensadeudores.cl”, defensadeudores”, “www grupodefensa cl”, todas dirigían a anuncios de Deudas.cl.
El caso llegó a tribunales y recientemente la Corte Suprema zanjó el tema a favor del abogado Ibáñez. La causa tiene muchas similitudes con la reciente denuncia por parte de Tur Bus a Flixbus, a quien acusó de supuestamente contratar anuncios que, aunque dicen Tur Bus, dirigen a la página de Flixbus.
Millonario impacto
Según la demanda de Grupo Defensa, la utilización de las palabras clave y el desvío de clientes provocó una disminución del 15% en las ventas de la empresa, lo que habría significado una merma estimada de $ 350 millones en sus ingresos. Sin embargo, ya la Corte de Apelaciones había desestimado ese monto porque no logró acreditarse el total de ingresos afectados.
Pero sí se estableció que existió desviación de clientela y algunos potenciales clientes no contrataron con la empresa demandante, “por lo que de no haber mediado la conducta reprochada a Deudas.cl, lo habrían hecho”. El tribunal fijó el daño patrimonial en $10 millones.
La empresa Deudas.cl se defendió y llevó el caso hasta la Suprema.
Uno de sus argumentos fue que “el buscador Google agrega el texto ingresado por el visitante y lo muestra como parte del anuncio, reiterando que ninguno de los anuncios contratados utiliza los términos referidos, sino que es altamente probable que Google para vender más publicidad sugiera a los anunciantes nuevas palabras claves por las búsquedas anteriores de los usuarios, lo que explicaría que la palabra clave “Ricardo Ibáñez” aparezca en los resultados de búsqueda que contrató, ya que es Google que inserta el término para mejorar la relevancia del anuncio”.
Sin embargo, el estudio del abogado Ricardo Ibáñez, apuntó que “no hay otra posibilidad que entender que la demandada procedió a insertar las palabras “Ricardo Ibáñez” en los títulos de sus anuncios, nombre del actor que es conocido por la demandada, en virtud de ser competidores en el mercado relevante de que se trata, misma situación que ocurre con la utilización del título www.defensadeudores.cl, pues aquella no puede sino conocer la dirección electrónica de su competidora, no resultando creíble que se trate de una casualidad”.
El fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras Gloria Ana Chevesich, María Soledad Melo, Jessica González y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y Fabiola Lathrop, desestimó esos argumentos y destacó la relevancia de este tipo de publicidad para el consumidor objetivo de este mercado, ya que “presta atención y otorga credibilidad a los medios de comunicación social que alcanzan a audiencias amplias y suele realizar búsquedas en Internet de manera simple, constituyendo un público especialmente sensible a la publicidad y a las referencias asociadas a prestadores de servicios jurídicos”.
Asimismo, confirmó que Deudas.cl se aprovechó de la reputación y visibilidad de Ricardo Ibáñez y Grupo Defensa para redirigir consumidores, lo que constituye competencia desleal.
El fallo enfatizó que no es posible monopolizar términos genéricos como “defensa” o “deudores”, pero sí proteger nombres, marcas y dominios que identifican claramente a un actor del mercado. La Corte Suprema ratificó que el uso de “Ricardo Ibáñez” y “www.defensadeudores.cl” en anuncios de Google Ads fue intencionado y generó confusión real.
Rodrigo Rojo, experto en marketing digital: “Esto marca un precedente”
Rodrigo Rojo, consultor de IA, marketing y tecnología, explica que hay que separar bien la forma de operar de las palabras clave en Google Ads.
“Google te deja hacer campañas con palabras clave de la competencia para que cuando lo busquen a él, tú puedas mostrar un anuncio de tu marca y que el consumidor decida pinchar en tu empresa. Eso se conoce como estrategia de conquista: si no me conoce mucho, uso las palabras del otro para aparecer en los anuncios”.
Y agrega que “otra cosa es lo que haces con el anuncio. Cuando dentro del texto del anuncio pones como palabra clave el nombre de la competencia, eso sí es anticompetencia. Puedes insertar palabras clave dinámicas que adecúan el mensaje y terminan usando la marca del otro en el anuncio lo que puede causar conflictos como este”.
También hay un área gris, dice, “como cuando tienes un servicio como Flixbus que ofrece pasajes de Tur Bus dentro de tu plataforma, pero en los anuncios usas la palabra de la competencia para atraer clientes y que compren a través de ti en vez del sitio oficial”.
Google no revisa directamente si usan tu marca: “Si no estás revisando activamente si tu competencia usa tu marca, es dificil que los pilles. Google no se hace revisión activa de los anuncios, es más reactivo que proactivo”, afirma.
El caso de Ricardo Ibañez y Grupo Defensa marca un precedente, según el experto. “Si se repiten casos de este tipo, ya hay una forma de proceder”.
