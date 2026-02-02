Avisos de Google abren conflicto entre operadores de buses: cuando uno busca Turbus, aparece Flixbus

La entrada de Flixbus en Chile a fines de 2023 significó un remezón para el mercado de los buses interurbanos del país en muchos sentidos, pero sobre todo en términos de competencia.

Fue un año después de la llegada de la alemana a Chile cuando la reconocida firma nacional Turbus recurrió al poder judicial y demandó a la europea por competencia desleal. En concreto, la compañía ligada al Grupo Jedimar y a la familia Diez demandó a Flixbus por “la utilización del signo distintivo ‘Turbus’, como keyword o palabra clave en Google Ads”, lo que deriva -a su juicio- en “un desvío de clientela de nuestra representada a través de la utilización de medios ilegítimos”.

Google Ads es el programa de publicidad en línea de la tecnológica, a través del cual se pueden crear anuncios para llegar a las personas en el momento cuando se buscan productos o servicios en internet. Así, con esta herramienta es posible impulsar que una determinada empresa aparezca en los primeros lugares de los resultados de la búsqueda de Google, como es el caso de Flixbus.

En simple, este servicio de publicidad online requiere que el anunciante cree el anuncio a publicar y elija las palabras claves, correspondientes a aquellos términos que los consumidores ingresarán en el buscador de Google y que dirigirán al usuario al anuncio publicitario.

Turbus sostuvo que “la trasnacional ha decidido deliberadamente utilizar como palabra clave para el motor de búsqueda de Google, la marca registrada de nuestra mandante ‘Turbus’, de forma que la búsqueda de la marca comercial registrada de nuestra representada arroje inmediatamente como resultado de búsqueda el enlace patrocinado de Flixbus, para que así, por medio de la asociación de la marca, reputación y goodwill de Turbus, la empresa de la competencia esté en la primera posición de los resultados de búsquedas en la plataforma Google”.

“Es una práctica común”

Ante dicha acusación, Flixbus afirmó que “la práctica que Turbus denuncia es, en realidad, una práctica común en todas las industrias en Chile y a nivel mundial” y agregó que “el servicio, además de ser lícito y utilizado igualmente por Turbus, es utilizado diariamente por cientos de empresas en el mismo sentido denunciado por Turbus. Así, de tener asidero la posición de Turbus, implicaría, conforme a los ejemplos que vimos, que cientos o miles de empresas serían igualmente objeto de acciones de competencia desleal y no es el caso”.

Junto con esto, la alemana sostuvo que “lo único que Flixbus ha hecho es, al igual que Turbus, utilizar los servicios de Google y Google Ads conforme a las Condiciones y Políticas existentes (...) Turbus conoce y ha aceptado esas Condiciones y Políticas, las cuales, entre otras cosas, expresamente indican que utilizar una marca determinada como keyword en el buscador de Google no implica una restricción o infracción alguna. Ello, porque el resultado de la búsqueda solamente va a posicionar en mejor ubicación a quienes hayan pagado los servicios de Google Ads conforme al sistema de subasta o puja existente”.

En ese sentido, la firma señaló a DF que “nuestras campañas de marketing digital se enmarcan en estrategias ampliamente usadas en el mercado, de modo que nos sorprende que la competencia no conozca las prácticas básicas de posicionamiento en línea”.

Si bien es una causa que ya lleva más de un año en el tribunal civil de Santiago, esta sigue avanzando y están actualmente en el período probatorio del juicio.