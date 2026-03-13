Contraloría detecta fallas operativas en Hospital de Antofagasta con impacto económico de $ 5.489 millones en prestaciones no realizadas

El informe identificó al menos 12 incidentes entre 2023 y abril de 2025 que afectaron la atención de 3.884 pacientes y provocaron la suspensión de cirugías y procedimientos. El fiscalizador instruyó la apertura de un sumario, pero desde la concesionaria -ligada a la española Sacyr- señalaron que aún no han sido notificados.

Lo que comenzó como denuncias por altas temperaturas dentro del Hospital Regional de Antofagasta terminó escalando a un problema mayor. Un informe de la Contraloría Regional concluyó que el contrato de concesión del recinto presenta graves deficiencias operativas que han afectado directamente la continuidad de la atención médica, lo que derivará en la apertura de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos.

El Informe Final N°483, fechado el 11 de marzo de 2026, analizó el funcionamiento del contrato de concesión del hospital, administrado por la Dirección General de Concesiones del MOP, en materias vinculadas al mantenimiento del sistema de climatización y otros servicios asociados. De acuerdo con la auditoría, entre 2023 y abril de 2025 se registraron al menos 12 incidentes operativos relacionados con fallas en climatización, filtraciones de aguas servidas y cortes de suministro eléctrico. Estos eventos impactaron la atención de 3.884 pacientes y obligaron a suspender cirugías y procedimientos ambulatorios. La Contraloría estimó además un impacto económico de $ 5.489 millones por prestaciones médicas que no pudieron realizarse debido a estas interrupciones.

El informe también concluye que el sistema de climatización no cumple con los parámetros exigidos de temperatura, humedad y presión en áreas críticas del hospital. Entre ellas se encuentran pabellones quirúrgicos, UCI, UTI, salas de recuperación anestésica y zonas de esterilización. Según el organismo fiscalizador, la capacidad instalada del sistema resulta insuficiente para cubrir la demanda del recinto hospitalario. A esto se suman problemas como cañerías corroídas, filtraciones de agua, deterioro en la aislación térmica y fallas en la protección de las tuberías que transportan agua fría y caliente, lo que ha provocado inundaciones, interrupciones de servicios y desperfectos, generando riesgos para el control de infecciones y la seguridad clínica dentro del establecimiento.

La auditoría también detectó la pérdida de 111.509 insumos médicos y medicamentos, valorizados en más de $ 195 millones. Según el informe, estos daños se produjeron producto de filtraciones de aguas servidas y fugas vinculadas al sistema de climatización en distintas áreas del hospital. El informe también revisó el régimen de sanciones aplicadas a la concesionaria. Entre 2023 y mayo de 2025, la Dirección General de Concesiones aplicó 92 resoluciones de multa a la sociedad concesionaria, por un total de UTM 27.350 (más de $ 1.900 millones).

Sin embargo, la Contraloría detectó retrasos significativos en la aplicación de estas sanciones, en algunos casos superiores a 1.000 días desde su propuesta inicial. Además, 58 de estas multas, que equivalen a UTM 18.460, fueron suspendidas por la Comisión Arbitral luego de una demanda presentada por la concesionaria en mayo de 2025. Así mismo, también identificó debilidades en la supervisión del contrato de concesión, entre ellas, la designación de inspectores fiscales que no cumplían con el perfil profesional exigido, así como fallas en el control y seguimiento de las obligaciones del concesionario. Ante estos antecedentes, la Contraloría anunció que instruirá un procedimiento sumarial para determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios vinculados a la supervisión del contrato.

Reacciones políticas al informe de Contraloría

El diputado Jaime Araya afirmó que “es clarísimo y contundente, la concesionaria Sacyr debe irse del Hospital de Antofagasta, el daño a los pacientes, a las familias y al patrimonio fiscal es indiscutible”.

El parlamentario agregó que “estoy estudiando en profundidad el informe porque creo que podrían incluso existir algunos delitos de corrupción, espero que el nuevo gobierno tenga los pantalones que no tuvo el anterior para enfrentar a esta asociación criminal disfrazada de empresa, este informe es sobre una denuncia acotada, no quiero imaginar los resultados de una auditoría general”.

Desde la concesionaria Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI (ligada al grupo español Sacyr) señalaron mediante una declaración pública que hasta ahora no han sido notificados formalmente del informe de la Contraloría. “Como concesionaria, reiteramos nuestra plena disposición a colaborar con las autoridades en todas las instancias que correspondan”, indicaron.

La empresa agregó que ha entregado y continuará proporcionando toda la información que sea requerida por las autoridades con el objetivo de contribuir al adecuado funcionamiento del hospital y a la continuidad del servicio, también sostuvo que ha estado trabajando en fortalecer la infraestructura y los sistemas asociados a la operación del recinto, implementando mejoras orientadas a prevenir eventos y asegurar el funcionamiento de las instalaciones "confiamos en que las instancias técnicas y administrativas permitirán revisar y aclarar de manera adecuada los aspectos mencionados en dicho informe".