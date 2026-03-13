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Contraloría detecta fallas operativas en Hospital de Antofagasta con impacto económico de $ 5.489 millones en prestaciones no realizadas

El informe identificó al menos 12 incidentes entre 2023 y abril de 2025 que afectaron la atención de 3.884 pacientes y provocaron la suspensión de cirugías y procedimientos. El fiscalizador instruyó la apertura de un sumario, pero desde la concesionaria -ligada a la española Sacyr- señalaron que aún no han sido notificados.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 18:30 hrs.

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<p>Contraloría detecta fallas operativas en Hospital de Antofagasta con impacto económico de $ 5.489 millones en prestaciones no realizadas</p>

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