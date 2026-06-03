Alarma en Antofagasta por 10 focos del mosquito del dengue en sector norte de la ciudad
La autoridad sanitaria confirmó la presencia de huevos, larvas y ejemplares adultos de Aedes aegypti, que puede transmitir enfermedades como dengue, zika, fiebre amarilla y chikungunya, pero hasta ahora no se han registrado contagios locales de enfermedades asociadas a este vector.
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La presencia del mosquito Aedes aegypti continúa generando preocupación en Antofagasta. A 12 días de la primera detección del vector en el sector norte de la ciudad, la Seremi de Salud confirmó que ya suman 10 focos identificados en viviendas cercanas al Colegio Divina Pastora, donde se han encontrado huevos, larvas y ejemplares adultos del insecto.
El hallazgo activó un amplio despliegue sanitario que incluye inspecciones domiciliarias, búsqueda activa del vector y fumigaciones focalizadas para evitar su propagación.
El seremi de Salud de Antofagasta, Rodrigo Medina, explicó que los equipos regionales han trabajado junto a profesionales de la Oficina Provincial de Los Andes de la Seremi de Salud de Valparaíso para contener la situación y monitorear la evolución de los focos detectados. La autoridad precisó que, pese a la presencia del mosquito, no se han registrado contagios locales de enfermedades asociadas al vector.
“Se ha encontrado hasta el momento, a través del sistema de vigilancia del Ministerio de Salud, sólo el zancudo y no personas enfermas que se hayan contagiado en la región” afirmó.
Alerta por enfermedades transmitidas por el vector
El Aedes aegypti es reconocido internacionalmente por ser transmisor de enfermedades como dengue, zika, fiebre amarilla y chikungunya. Aunque Chile no registra casos autóctonos de estas patologías, la detección del insecto obliga a mantener medidas preventivas y una vigilancia permanente.
En ese contexto, la Seremi de Salud hizo un llamado a la comunidad a colaborar activamente con la identificación temprana de ejemplares sospechosos y la eliminación de potenciales criaderos.
Medina recordó que el mosquito se distingue por su color negro y las manchas blancas presentes en sus patas y cuerpo, características que permiten diferenciarlo de los zancudos comunes.
La autoridad insistió además en evitar la acumulación de agua en recipientes sin tapa como baldes, tambores, botellas o tinas, lugares donde el insecto deposita sus huevos.
“Asimismo las plantas que se cultivan en agua representan un riesgo si es que el agua de éstas no se cambia cada dos días y si es que no se limpian los bordes del recipiente” señaló.
Paralelamente, la Seremi de Salud declaró como foco de insalubridad un afloramiento de aguas ubicado en calle Lord Cochrane, debido a los riesgos sanitarios asociados a la proliferación de insectos. No obstante, Medina aclaró que en ese sector no se ha detectado presencia de Aedes aegypti y que los ejemplares encontrados corresponden únicamente a zancudos comunes.
La resolución obliga a la Municipalidad de Antofagasta y a otros organismos competentes a intervenir el lugar para eliminar las condiciones que favorecen la proliferación de vectores y otros riesgos sanitarios.
Refuerzo de equipos especializados
La estrategia de control también cuenta con apoyo del nivel central del Ministerio de Salud. Según informó la autoridad regional, representantes de la Unidad de Zoonosis y Vectores y de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción ya se encuentran trabajando en Antofagasta junto a los equipos locales.
A ello se sumará durante los próximos días la llegada de profesionales provenientes de las seremis de Salud de la Región Metropolitana y de Tarapacá, quienes reforzarán las labores de vigilancia epidemiológica, búsqueda activa y control del mosquito en los sectores bajo monitoreo.
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