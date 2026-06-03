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Alarma en Antofagasta por 10 focos del mosquito del dengue en sector norte de la ciudad

La autoridad sanitaria confirmó la presencia de huevos, larvas y ejemplares adultos de Aedes aegypti, que puede transmitir enfermedades como dengue, zika, fiebre amarilla y chikungunya, pero hasta ahora no se han registrado contagios locales de enfermedades asociadas a este vector.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 13:55 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Antofagasta salud
<p>Alarma en Antofagasta por 10 focos del mosquito del dengue en sector norte de la ciudad</p>

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