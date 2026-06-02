Cosemar se adjudica licitación de contrato para servicio de recolección de basura en la comuna de Antofagasta

La empresa ligada al grupo canadiense EBI Chile operará el servicio de recolección y transporte de residuos por los próximos cinco años. El nuevo convenio considera una flota renovada y un costo mensual de casi $ 1.350 millones.

El Concejo Municipal de Antofagasta aprobó el contrato de concesión del servicio de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos domiciliarios, asimilables y urbanos, poniendo fin a casi una década de tratos directos que operaban sin licitación pública. La concesión fue adjudicada a la empresa Cosemar SpA y contempla un contrato por cinco años, con un costo mensual de $ 1.349.460.000. La propuesta fue respaldada por siete concejales, mientras que cuatro optaron por abstenerse.

El nuevo servicio incorpora una renovación significativa de equipamiento. La empresa operará con una flota de 58 camiones recolectores y ocho vehículos de menor tamaño destinados a sectores de difícil acceso, especialmente en pasajes y calles de la zona alta de la ciudad.

Cosemar forma parte del Grupo EBI Chile, luego de que la canadiense EBI Environnement adquiriera en 2021 una participación controladora del 51% de la compañía. El grupo presta servicios de gestión de residuos domiciliarios, operación de rellenos sanitarios, tratamiento de residuos industriales líquidos (RILES), manejo de residuos hospitalarios y limpieza industrial. En Chile mantiene operaciones en ciudades como Iquique, Antofagasta, Copiapó, Vallenar, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Concepción y Puerto Montt, atendiendo tanto a municipios como a clientes de los sectores industrial y minero.



Según antecedentes recopilados a través de Mercado Público, la empresa acumula adjudicaciones por más de $ 6.763 millones en esa plataforma.



Según los antecedentes presentados al Concejo, el 80% de la flota será completamente nueva y el 20% restante tendrá una antigüedad inferior a dos años. A ello se suman vehículos de apoyo y maquinaria pesada para reforzar la operación.

Modernización del servicio

Entre las mejoras incluidas en la concesión destacan la instalación de 150 contenedores en distintos puntos de la comuna y 12 tolvas cerradas para la disposición de residuos, diseñadas para reducir la acumulación de desechos voluminosos en espacios públicos.

Además, los camiones estarán equipados con cámaras de visión 360°, sistemas de monitoreo GPS y almacenamiento de información de rutas por un período de hasta 120 días.

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, destacó que el nuevo contrato permitirá renovar completamente la flota de recolección de residuos y recuperar un esquema de contratación mediante licitación pública.

"Estamos frente a un servicio que nos permitirá en los próximos cinco años contar con una flota totalmente renovada... hoy nuestros camiones tienen entre siete y nueve años. Es un servicio completo y el contrato más importante que tiene la municipalidad", afirmó.

El jefe comunal agregó que la adjudicación marca el retorno a un proceso competitivo tras años de tratos directos y recordó que el contrato aún debe completar su trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República.

Fin a los tratos directos

Uno de los aspectos más destacados por las autoridades comunales fue el fin de un prolongado período sin licitaciones para este servicio.

El concejal Dinko Rendic sostuvo que "hoy ponemos históricamente fin a casi nueve años de tratos directos y con ello avanzamos a una concesión formal, moderna y además legalmente respaldada. Además, vamos a elevar el estándar técnico que nuestra ciudad requiere".

En la misma línea, la concejal María Tapia señaló que "ya no es un trato directo, después de muchos años tenemos una licitación con oferentes como corresponde", destacando además las mejoras laborales y de equipamiento consideradas en la propuesta.

La nueva concesión considera una fuerza laboral de 302 personas e incorpora criterios de inclusión asociados a cuotas de género y discapacidad. El contrato deberá completar ahora el proceso de toma de razón ante la Contraloría General de la República antes de su entrada en vigencia.