Antofagasta inicia plan a 10 años para recuperar calles y veredas con inversión de $ 88 mil millones

La primera etapa partirá en 2026 con cerca de $ 2.900 millones y obras en Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla y Mejillones. El programa se extenderá hasta 2035 y considera intervenir más de 54 mil m² de veredas y 94 mil m² de calzadas en su fase inicial.

El Gobierno Regional de Antofagasta destinará más de $ 88 mil millones para ejecutar un plan de conservación de vías urbanas que busca recuperar veredas, calzadas y sectores con baches en distintas comunas de la región durante la próxima década.

La iniciativa, denominada Plan de Conservación de Vías Urbanas Región de Antofagasta 2025-2035, fue aprobada por el Consejo Regional en octubre de 2025 y será financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Su ejecución estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante un convenio de transferencia que se encuentra en tramitación ante la Contraloría Regional.

El programa considera una inversión total de $ 88.219 millones y apunta a intervenir zonas urbanas deterioradas en Antofagasta, Calama, Mejillones, Tocopilla, San Pedro de Atacama y Sierra Gorda, con una planificación gradual hasta 2035.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Jorge Olivares Puentes, destacó que se trata de un proyecto de largo plazo para abordar el deterioro de calles y aceras en la región.

Primera etapa partirá en 2026

Las primeras obras están previstas para 2026, con una inversión inicial cercana a los $ 2.900 millones. En esta fase se intervendrán 132 tramos urbanos, equivalentes a 54.313 metros cuadrados de veredas y 94.168 metros cuadrados de asfalto.

De acuerdo con la planificación, los trabajos iniciales incluirán 35 tramos en Antofagasta Norte y sectores con baches, 31 en Calama y San Pedro de Atacama, 20 en Tocopilla y 46 en Mejillones.

El gobernador regional Ricardo Díaz sostuvo que la inversión apunta a responder a una necesidad concreta de las comunas “nuestra tarea es generar las mejores condiciones para la vida de los habitantes del territorio y esta iniciativa aportará directamente al bienestar y seguridad de la comunidad”.