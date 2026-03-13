Latam posiciona su flota entre las 12 más grandes del mundo y planea tener 410 aeronaves este año

Un total de 26 aviones nuevos incorporó Latam Airlines en 2025, cerrando el año con 371 aeronaves y posicionándose entre las 12 aerolíneas con mayor flota en el mundo.

La firma comentó que este impulso continuará en 2026, cuando proyecta alcanzar los 410 aviones, con la llegada de 41 nuevas aeronaves. Entre ellas se encuentran los primeros Embraer que operará el grupo, destinados a fortalecer la red doméstica en Brasil y aportar mayor flexibilidad operacional en ese mercado.

En 2027, la aerolínea espera sumar 27 aviones adicionales, incluyendo el primer Airbus XLR, modelo que permitirá ampliar el alcance en rutas de media distancia.

Hacia el final de la década, Latam prevé incorporar más de 130 nuevas aeronaves provenientes de distintos fabricantes. Con ello, proyecta que más del 50% de su flota – al menos 200 aviones – estará compuesta por modelos de última generación en 2030.

Estos aviones permiten reducir entre un 20% y 25% las emisiones de CO2 en comparación con modelos anteriores, además de optimizar el consumo de combustible.