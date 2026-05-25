Justicia suspende entrega de datos de la industria salmonera por eventuales riesgos a la libre competencia

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt suspendió temporalmente la entrega de información de 13 empresas salmoneras, tras declarar admisibles dos reclamos de ilegalidad presentados por las compañías para proteger su posición en el mercado . La resolución del Tribunal suspende una orden previa del Consejo para la Transparencia que obligaba a Sernapesca a liberar estos antecedentes, decisión que el sector acuícola resiste argumentando que la divulgación de datos estratégicos vulneraría la libre competencia y generaría perjuicios comerciales irreversibles frente a sus rivales.

La información requerida forzaría compartir cifras sobre mortalidad semanal de peces, uso de antibióticos y otros fármacos, además de las cargas parasitarias en los centros de cultivo desde enero de 2025, A juicio de las compañías, no sólo revelaría las estrategias internas de producción, sino que también entregaría ventajas competitivas a terceros, afectando eventualmente negociaciones futuras y en curso que las empresas realizan como parte de su estrategia comercial.

Firmas como Salmones Blumar, Australis Mar, Cermaq Chile, Salmones Aysén y Salmones Humboldt sostienen en sus presentaciones que estos indicadores son de carácter estrictamente económico y operativo.

La génesis del asunto surge luego que el consultor en proyectos de sanidad acuícola de la empresa Ceres BCA, Roberto Montt, solicitara por esta vía información a Sernapesca invocando la Ley de Transparencia. Sin embargo, el organismo declinó hacer entrega de ellos, apelando a lo que hoy es parte del argumento de la industria (datos de carácter estratégico). Frente a la situación, el profesional elevó el caso al Consejo para la Transparencia, que acogió el amparo.

No obstante, la reciente intervención de la Corte de Apelaciones, frenó el mandato administrativo, manteniendo la privacidad respecto al acceso a los datos mientras la justicia determina si prima el principio de transparencia o el resguardo del secreto industrial y el valor comercial de las operaciones salmoneras.