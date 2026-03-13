Empresa de alimentos gana demanda contra Tepillé tras acusar fallas en servicio de seguridad durante robo a la fábrica

Una demanda por indemnización de perjuicios enfrenta la empresa de seguridad Tepillé luego de que la firma Comercial Manzini Limitada -dedicada a la fabricación de alimentos como pastas, empanadas y medialunas- acusara graves incumplimientos en el servicio de vigilancia contratado para su planta ubicada en la comuna de Quinta Normal.

Según consta en la acción judicial, la empresa había contratado los servicios de seguridad de Tepillé el 3 de mayo de 2021, acuerdo que posteriormente fue complementado con anexos firmados en febrero de 2023.

De acuerdo con la demanda, la firma se vio atraída por una oferta comercial que prometía una efectividad del 99%, monitoreo permanente las 24 horas y un sistema de “back-up de energía e internet” que permitiría mantener operativo el sistema de seguridad incluso ante cortes eléctricos de hasta 72 horas.

Sin embargo, la situación cambió durante el feriado de Fiestas Patrias de 2024. El demandante explicó que, entre el 17 y el 23 de septiembre, antisociales provocaron un corte del suministro eléctrico en el sector y, según acusa la empresa, el sistema de respaldo contratado para estas contingencias no funcionó.

A raíz de ello, la fábrica habría quedado sin vigilancia efectiva durante varios días, periodo en el cual delincuentes ingresaron al recinto y sustrajeron gran parte de los bienes de la compañía. Según el proceso judicial, el sistema tampoco habría alertado oportunamente a Carabineros ni registrado los hechos.

La sentencia de primera instancia concluyó que existió incumplimiento contractual por parte de la empresa de seguridad y ordenó a Tepillé pagar una indemnización cercana a $ 45 millones.

El conflicto judicial, eso sí, aún no está cerrado. La firma afectada sostuvo que los perjuicios totales ascienden a $ 69 millones por concepto de especies sustraídas en el robo y presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones para que se reconozca el total de los daños reclamados.