JetSmart expande operaciones a doble dígito y gana reconocimiento por eficiencia de su modelo low cost

Con una flota de 54 aviones, la aerolínea de bandera chilena acelera su expansión regional y reporta haber alcanzado movilizar los 4,2 millones de pasajeros en lo que va de 2026.

La aerolínea de bajo costo JetSmart reportó este viernes los avances en materia de consolidación de su expansión en Sudamérica en medio de un fuerte crecimiento de pasajeros y capacidad, apoyada en una estrategia de eficiencia operacional y renovación de flota que le ha permitido sostener sus indicadores ambientales pese al aumento de sus operaciones.

Durante los primeros meses de 2026, la compañía transportó más de 4,2 millones de pasajeros, un alza de 40% respecto de igual período del año pasado, mientras que su oferta de asientos aumentó 34%. Actualmente, opera más de 90 rutas que conectan más de 50 destinos en Sudamérica y cuenta con certificados de operador aéreo en Chile, Argentina, Perú y Colombia.

El crecimiento de la compañía se produce en un contexto de fortalecimiento de su presencia regional. Desde el inicio de sus operaciones en 2017, JetSmart ha transportado a más de 56 millones de pasajeros y asegura haber incorporado a más de 15 millones de personas que viajaron por primera vez en avión.

La expansión ha estado acompañada por inversiones en flota. La aerolínea opera actualmente 54 aeronaves Airbus A320 y A321, con una edad promedio de tres años, una de las más bajas de la industria en Sudamérica.

Ese modelo fue destacado recientemente por Cirium, firma especializada en análisis aeronáutico, que ubicó a la empresa fundada por Estuardo Ortiz como la aerolínea con menor intensidad de emisiones por asiento en América Latina durante 2025. Según el informe, la compañía logró mantener prácticamente estable este indicador pese a incrementar sus operaciones en más de 32% durante el año.

"Estamos enfocados en lograr la máxima eficiencia operacional a través de nuestro modelo de negocio, invirtiendo en la flota más nueva de América y en tecnologías que permitan optimizar el consumo de combustible", señaló Ortiz, CEO y fundador de la línea aérea.

De cara a los próximos años, la compañía apuesta a seguir ampliando su red regional y aprovechar la creciente demanda por transporte aéreo en Sudamérica, apoyada en un modelo ultra low cost que busca combinar crecimiento, eficiencia operacional y menores costos.