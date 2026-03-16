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Cuánto ha gastado Baker en el proceso de venta de las estaciones de servicio de Aramco y cómo cerró el 2025

La compañía acordó un programa extraordinario y puntual de incentivo para sus colaboradores, vinculado al avance de la ejecución del plan de inversiones y de la enajenación de la sociedad.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 08:48 hrs.

J. Troncoso Ostornol Aramco combustible
<p>Cuánto ha gastado Baker en el proceso de venta de las estaciones de servicio de Aramco y cómo cerró el 2025</p>

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