Cuánto ha gastado Baker en el proceso de venta de las estaciones de servicio de Aramco y cómo cerró el 2025

La compañía acordó un programa extraordinario y puntual de incentivo para sus colaboradores, vinculado al avance de la ejecución del plan de inversiones y de la enajenación de la sociedad.

A fines del año pasado, Southern Cross -el fondo de private equity ligado a Raúl Sotomayor y Norberto Morita- inició formalmente el proceso de venta de Rentas y Desarrollo Baker SpA, la sociedad inmobiliaria que controla los terrenos donde operan las estaciones de servicio de Aramco (ex Petrobras). La sociedad, del Fondo Private Equity Real Estate, también maneja centros comerciales vecinales (stripcenters) y locales stand alone con pizzerías y farmacias, además de anteproyectos inmobiliarios en distintas comunas de la capital.

¿Cuánto ha gastado la compañía en el proceso de venta? Al analizar sus resultados de 2025, Baker detalló: “En el marco de este proceso (iniciado en octubre de 2025) se han incurrido en gastos específicos, de carácter no recurrente para la compañía, tales como arriendo de salones para eventos con inversionistas, contratación de agencias especializadas en eventos y comunicaciones, viajes y gastos asociados al proceso de roadshow con inversionistas, materiales publicitarios y corporativos, y asesorías legales específicas, entre otros”.

Por estos conceptos, la compañía registró gastos por poco más de $ 197 millones al 31 de diciembre de 2025, los cuales -explicó- se encuentran incorporados en la cuenta de gastos de administración.

Junto a esto, dijo que a raíz del proceso de venta de Baker, acordó un programa extraordinario y puntual de incentivo para sus colaboradores, vinculado al avance de la ejecución del plan de inversiones y de la enajenación de la sociedad. Así, al 31 de diciembre de 2025, se provisionaron por este concepto poco más de $ 444 millones, también incorporados la cuenta de gasto de administración.

La sociedad explicó que a nivel Ebitda, el margen al cierre de 2025 alcanzó 67%. La variación respecto del período anterior se asoció principalmente -dijo la empresa- a gastos extraordinarios vinculados al proceso de venta de Baker. Adicionalmente, precisó que el margen considera la provisión del plan de incentivos a sus colaboradores.

“Si se considera un Ebitda proforma sin estos gastos extraordinarios, alcanzaría $11.278 millones y un margen de 71,11% y de 78,16% sin considerar servicios básicos”, señaló la sociedad.

En 2025, sus ingresos superaron los $ 15.852 millones, reflejando un crecimiento respecto de períodos anteriores por la incorporación de metros cuadrados arrendables. El 87% de las rentas proviene de los 89 contratos con Esmax, filial chilena de Aramco, la mayor empresa petrolera a nivel mundial.

Baker destacó que su nuevo proyecto de stripcenter en Av. Vespucio 1677, Maipú, finalizó su construcción, esperando comenzar sus operaciones en 2026.

La firma cuenta con una cartera de activos valorizada en poco más de US$ 200 millones.

A nivel de pasivos no corrientes, al 31 de diciembre de 2025 llegaron a $ 135.156 millones, mostrando un incremento relevante de $ 24.098 millones respecto al cierre de 2024. "Este cambio se explica por el financiamiento adicional suscrito por Baker en abril de 2025 con el Banco Scotiabank por 500.000 UF a 4 años plazo", dijo la empresa, la cual explicó que el uso de fondos de este nuevo financiamiento fue el pago de un dividendo por 350.000 UF a la sociedad propietaria de Rentas y Desarrollo Baker, y 150.000 UF destinados a cubrir el plan de inversiones de la compañía para los años 2025 y 2026.

Los activos

Baker calificó a siete de sus inmuebles como de “Alto Valor” y que son arrendados a Aramco Chile. Estos, según la firma, cuentan con anteproyectos aprobados para el desarrollo de proyectos mixtos de gran escala, en esquinas como Vitacura con Américo Vespucio, Vitacura con Padre Hurtado y Av. Las Condes 12.323.

La sociedad destacó que la flexibilidad contractual permite el término anticipado de estos siete contratos de arrendamiento a partir del 2028 (previa notificación durante 2027). “Lo anterior permite capturar un importante potencial de valor inmobiliario mediante la venta o desarrollo de un proyecto”, precisó.

Junto a esto, dijo poseer distintos terrenos con alto potencial inmobiliario a largo plazo, “respaldados por normativas urbanísticas que permiten el desarrollo de proyectos de uso mixto en zonas urbanas de alto crecimiento “.

La administración -según se destacó en su análisis de resultados- realiza un seguimiento constante de oportunidades de uso alternativo de los terrenos, con una visión estratégica de largo plazo. “Baker tiene la opción de optar por no renovar 16 de los contratos, al momento de su vencimiento, para potencialmente, realizar desarrollos inmobiliarios”, sostuvo la sociedad, la cual dijo que maneja una cartera de nueve proyectos adicionales identificados y en evaluación, para ser ejecutados entre 2026 y 2030, con ingresos adicionales anuales esperados de 76 mil UF.