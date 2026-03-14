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La singular trayectoria del ingeniero que quiere tokenizar minas de oro en Chile

Construyó con un amigo el primer ala delta volado en América Latina, recorrió más de 70 países auditando apoyo en crisis humanitarias para la Cruz Roja, integró la comisión de Naciones Unidas que definió el concepto moderno de desarrollo sustentable, abrió desde cero la oficina del banco Standard Chartered en Suiza y hoy, radicado en Dubái, busca ser el primero en nuestro país en tokenizar minas de oro. Aquí la historia de Gustavo Montero.

Por: Italo Sciaraffia

Publicado: Sábado 14 de marzo de 2026 a las 21:52 hrs.

<p>La singular trayectoria del ingeniero que quiere tokenizar minas de oro en Chile</p>

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