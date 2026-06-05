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La furia del dueño del New York Times contra la IA

Esta semana, en Marsella, el publisher de The New York Times pronunció un durísimo discurso contra las empresas de inteligencia artificial. Las acusó de cometer “un descarado robo de propiedad intelectual a una escala sin precedentes” y de amenazar el futuro del periodismo. Recordó que el Times ya las llevó a tribunales y llamó al sector a unirse antes de que sea tarde. Arthur Gregg Sulzberger, de la quinta generación de la familia que controla el Times desde 1896, nunca pensó en ser periodista y hoy dirige uno de los pocos grandes medios que crece.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 6 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas
<p>La furia del dueño del New York Times contra la IA</p>

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