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Fundador de Santa Brasa y chef peruano de “50 Best” se unen para abrir Osso en Chile

Renzo Garibaldi partió con una carnicería en Lima. Al poco tiempo sumó al negocio un pequeño restorán con las mismas carnes preparadas. En menos de un año, su apuesta Osso ingresó al prestigioso ranking Latin America’s 50 Best Restaurants. Con operaciones en EEUU, Colombia, Brasil y Perú, ahora se prepara para desembarcar en Chile en sociedad con Antonio Bloise.

Por: Italo Sciaraffia

Publicado: Sábado 6 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>Fundador de Santa Brasa y chef peruano de “50 Best” se unen para abrir Osso en Chile</p>

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