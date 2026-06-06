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Todas las luces apuntan a Arrau

La vistosa entrada a la cancha del ministro de Seguridad Pública está moviendo miradas, comentarios y suspicacias en torno a la figura y posibles futuros del ingeniero civil republicano y cercano a Kast que ahora tiene otra cuesta arriba, 19 días después de recibir la primera: el riesgo inherente a que te miren con ganas de perseguir la tricolor.

Por: Sebastián Minay

Publicado: Sábado 6 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

Política José Antonio Kast seguridad gobierno Ministros
<p>Todas las luces apuntan a Arrau</p>

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