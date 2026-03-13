Las propuestas para reformular Corfo: foco en construcción de industrias y trasladar la gestión de activos al Estado

Separar el rol financiero del fomento productivo, entregar la administración de los contratos del litio al SEP o a Minería y apoyar el escalamiento de startups, están entre las ideas.

En febrero, el debate sobre el rol institucional de Corfo volvió a instalarse. La entidad, dependiente del Ministerio de Economía, tras errar las estimaciones de los ingresos asociados a los contratos del litio en 2025, debió vender parte de sus activos financieros, liquidar inversiones transitorias y transferir rentas por US$ 387 millones, para completar los traspasos al Fisco establecidos en la Ley de Presupuestos.

Este escenario abrió interrogantes respecto de las funciones que hoy concentra el organismo, desde su relación con la gestión de activos estratégicos del Estado, el rol en el fomento productivo, la entrega de subsidios, hasta el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo (I+D).

Dos exejecutivos de Corfo y una referente del ecosistema de innovación plantearon sus propuestas para reformular la agencia pública. Entre ellas, evaluar el traslado de la gestión de activos y contratos a otras entidades del Estado, reenfocarse en la construcción de nuevas industrias -como en sus orígenes- y separar las funciones financieras del fomento a la producción.

Eduardo Bitran: Sistema de Empresas Públicas y separación de roles

El exvicepresidente ejecutivo de Corfo (2014-2018) y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Eduardo Bitran, planteó que la discusión respecto de reformular la corporación no es nueva y dijo que el organismo ya ha experimentado cambios en su historia.

Destacó la creación del Sistema de Empresas Públicas (SEP) en 1997 -inicialmente bajo el nombre de Sistema Administrador de Empresas (SAE)-, un comité técnico creado por Corfo que nació para separar su rol de fomento productivo de la administración de empresas estatales, función que hasta ese entonces desempeñaba la gerencia de empresas de la entidad.

Entre otras tareas, el SEP asesora, administra y evalúa la gestión de las empresas del Estado, designa a sus directores, establece lineamientos y controla el cumplimiento de objetivos.

“El Sistema de Empresas Públicas (SEP) podría también hacerse cargo de otros activos que generan rentas, como los contratos de litio, y ser administrados por un cuerpo colegiado, que ha funcionado razonablemente” Eduardo Bitran

En esa línea, Bitran señaló que “el SEP podría también hacerse cargo de otros activos que generan rentas, como los contratos de litio, y ser administrados por un cuerpo colegiado, que ha funcionado razonablemente (...) El SEP tiene el holding de todas las empresas públicas, menos Codelco, Enap y Enami. Lo que le falta es incorporar las prácticas que nos ha planteado la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) específicamente, tener al menos un tercio de directores independientes en las empresas”, dijo.

Por otra parte, enfatizó que se debe separar la función de fomento productivo e innovación que se gestiona con subsidios, de su rol financiero y de capital de riesgo.

Recordó que en 2017 se intentó avanzar en esta materia mediante la presentación del proyecto de ley que buscaba crear una sociedad anónima del Estado, denominada Intermediación Financiera S.A., una nueva entidad independiente -propiedad del Fisco y Corfo- con el objetivo de proveer, financiar y gestionar programas de cobertura y financiamiento crediticio para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Sin embargo, no prosperó.

Ante esto, Bitran señaló que es necesario avanzar en el proyecto de ley -actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado- que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide) y la autoriza a participar en fondos de fondos. De esta manera, se concentraría el financiamiento de desarrollo, como garantías, capital de riesgo y banca de segundo piso, en una entidad especializada y con supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“Este proyecto separa una función que tiene mecanismos de supervisión, evaluación y rendición de cuentas muy diferentes a la de otorgamiento de subsidios para innovación, desarrollo tecnológico y crédito tributario para I+D. La mayor parte del capital de Corfo estaría destinado a esta institución y más protegido de ser usado para financiar déficits”, comentó Bitran.

Añadió que separar la función financiera “es fundamental para poder evaluar adecuadamente el desempeño financiero de esta función. Debe tener un capital separado que debe crecer en el tiempo”.

Varinka Farren: gobernanza y Ley I+D

La directora ejecutiva de Hub APTA, Varinka Farren, señaló que Corfo no requiere una reformulación completa, pero sí ajustes como separar la función financiera de los programas de subsidio, para “mejorar” la transparencia y la rendición de cuentas.

“El brazo financiero requiere métricas de riesgo y gobernanza propias, complementarias al fomento”, dijo.

Para Farren, iniciativas como la Afide permitirían concentrar el financiamiento de desarrollo, “sin mezclarlo con subsidios”.

También planteó que los activos y contratos estratégicos del Estado, como los del litio, “necesitan lógica patrimonial”, por lo que el Sistema de Empresas Públicas “podría ser una opción interesante”.

Farren destacó la labor de los Comités de Desarrollo Productivo Regional de Corfo en la priorización de desafíos específicos de cada región, y señaló que se debe “mantener y aumentar” el rol de estas instancias para avanzar en la descentralización del país.

Por otro lado, valoró la extensión de la Ley de Incentivo Tributario a la I+D -administrada por Corfo y que permite a las empresas deducir parte de los gastos en investigación y desarrollo de sus impuestos- hasta 2035, pero dijo que “si bien da continuidad, debería reformularse para que se utilice mucho más”.

Tadashi Takaoka: construcción de industrias y escalamiento de startups

El exgerente de Emprendimiento de Corfo (2017-2019) y hoy consultor en innovación y director de empresas, Tadashi Takaoka, dijo que el organismo debe “recuperar su mirada” de construcción de industrias y “especificar nichos” donde concentrar financiamiento, talento y capacidades, y “elegir unos cinco (sectores) donde queremos testear tener liderazgo y ocupar las gerencias y otras instancias de apoyo y financiamiento, como startuplab.01, para empujarlo”.

Según Takaoka, si bien Chile ha logrado generar una masa crítica creciente de startups, “esto no basta” porque enfrenta dificultades para acompañarlas en etapas posteriores de escalamiento. Se requiere, planteó, trabajar en las “próximas etapas de inversión más grandes”, como series B en adelante, del orden de “US$ 20 millones o más” .

Para llevarlo a cabo, propuso avanzar en mecanismos como el fondo de fondos y el banco de desarrollo -Afide-, los que “deben estar coordinados con Corfo para mantener una cadena de financiamiento”.

Respecto de los contratos del litio, señaló que hay que evaluar si la revisión permanece en la Corfo o se lleva al Ministerio de Minería. “Con Corfo se gana el instrumental, pero hay que tomar una decisión estratégica de país si el know how estará en Corfo o no”, comentó.

También planteó avanzar en una estrategia única de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), evitando la duplicidad de funciones con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Takaoka, además, recomendó que Corfo elabore un “plan estratégico fuerte” para reemplazar procesos humanos por inteligencia artificial (IA).“No por sacar gente, sino por acelerar plazos y bajar la carga operativa. Mi sensación es que Corfo tiene menos gente de la que se necesita, y con la IA podría suplir esa falta”, comentó.