Principal gremio empresarial nombra a Alfredo Echavarría como nuevo vicepresidente tras salida de Daniel Mas

El escogido se desempeña hoy como presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

En enero, al interior de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se generó un remezón luego de que se conociera que el entonces vicepresidente, Daniel Mas, dejaría la entidad para asumir como biministro de Economía y Mineria del Presidente electo, José Antonio Kast.

Y tras el receso de febrero, finalmente la CPC definió que Alfredo Echavarría, el actual presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), asumira como vicepresidente, luego de que el comité ejecutivo de la multigremial aprobara por unanimidad la propuesta de la presidenta Susana Jiménez.

Echavarría es ingeniero civil de la Universidad de Chile, director de Desarrollos Constructivos Axis y director de Inversiones La Construcción (ILC).

Cuenta con más de 45 años de trayectoria en el sector de la construcción y más de 30 años de participación gremial, particularmente en la CChC. A lo largo de su trayectoria también ha integrado el Consejo Nacional del gremio y ha liderado diversas comisiones vinculadas al desarrollo sustentable, la eficiencia energética y la infraestructura.