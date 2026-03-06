Chile se convierte en el mayor mercado de concesiones de la española Sacyr: lo cataloga como país “prioritario”
El negocio de concesiones de la firma en Chile cerró 2025 con ingresos por 423 millones de euros, posicionándose como el principal mercado. Le siguieron Colombia, España, Uruguay y México.
Noticias destacadas
Hace casi 30 años que Sacyr aterrizó en Chile. En 1996, la compañía dio su primer paso al adjudicarse la concesión de la Ruta Santiago–Los Vilos. Desde entonces, la española no solo logró establecerse en el país, sino que inició una expansión que hoy la posiciona como la firma con mayor número de concesiones en Chile.
Actualmente, Sacyr mantiene una cartera de 20 concesiones activas, que abarca proyectos como hospitales y autopistas (ver infografía), invirtiendo más de US$ 6.500 millones en la industria local.
El país también pasó a ocupar un lugar central en sus resultados financieros. Al cierre de 2025, se transformó en el mercado con mayores ingresos dentro de su negocio de concesiones.
De acuerdo con sus estados financieros, esta área reportó ingresos por 1.891 millones de euros durante el ejercicio pasado, lo que representa un alza de 8% frente a 2024. Al desglosar esa cifra por países, Chile lidera con 423 millones de euros.
Más atrás se ubican Colombia, con 303 millones de euros; España, con 189 millones; Uruguay, con 127 millones; y México, con 72 millones de euros.
El escenario contrasta con el de 2024, cuando el ranking era encabezado por Colombia, con ingresos por 459 millones de euros. En ese entonces Chile ocupaba el segundo lugar, con ventas por 350 millones de euros, seguido por España (176 millones), Uruguay (115 millones) y México (83 millones).
Según explicó la compañía, este cambio responde a varios factores. Por un lado, Sacyr se desprendió de tres concesiones de autopistas en Colombia, lo que impactó a la baja sus ingresos en ese país. A ello se sumó la incorporación de proyectos como Ruta del Itata y Ruta 68 en Chile, que impulsaron sus ventas.
Sacyr recalcó que “el desempeño operativo de nuestros activos en Chile y la confianza de las instituciones públicas en nuestra capacidad técnica han permitido que el país se convierta en un mercado clave dentro de la región y de nuestro plan de crecimiento”.
País estratégico
Durante 2025, la compañía se adjudicó cinco obras, tres de ellas en el país: la Ruta Pie de Monte, la desaladora de Coquimbo y la Planta de Reúso de Antofagasta.
Para la empresa, este escenario anticipa un panorama favorable para los próximos años. Sacyr explicó que espera que Chile mantenga un papel relevante dentro de su portafolio global, dado que “es un país que combina oportunidades en el desarrollo de infraestructura con una gobernanza que sigue siendo atractiva para las inversiones”.
En esa línea, la compañía definió a Chile como uno de los seis mercados prioritarios dentro de su Plan Estratégico 2024-2027, junto con Estados Unidos, Canadá, Australia, Italia y Reino Unido.
Entre los proyectos que observan con interés para futuras adjudicaciones figuran la Ruta Río Bueno-Puerto Montt, la Ruta 57, la Ruta Caldera-Antofagasta, iniciativas vinculadas al agua y el Puerto de San Antonio.
“Chile destaca por su trayectoria en asociaciones público-privadas, su estabilidad normativa y la calidad técnica de sus proyectos. Además, el país enfrenta desafíos en movilidad, infraestructura hídrica, puertos y conectividad regional. Vemos allí oportunidades”, destacaron.
Espacio para mejoras
Pese a valorar el modelo de concesiones chileno, la empresa considera que aún existen aspectos que pueden perfeccionarse.
Entre ellos, mencionan la necesidad de seguir fortaleciendo la coordinación entre instituciones, mantener la estabilidad regulatoria, asegurar una distribución adecuada de riesgos entre los actores y promover mecanismos contractuales modernos que permitan una gestión más eficiente de los proyectos.
“Es necesario resolver el problema del impago en los peajes y la permisología que ha retrasado durante años la ejecución de los proyectos, así como el panel técnico que no está resolviendo las discrepancias terminando en arbitrajes largos y costosos”, recalcó la hispana.
Otro punto que la firma observa con atención es la disminución de la competencia en licitaciones.
“La participación de actores responsables y contrastados en los procesos licitatorios enriquece las soluciones técnicas, aumenta la competitividad, fortalece la industria y aporta mayor valor. Escenarios como ese son los que contribuyen a dinamizar el sector y a elevar el estándar de los proyectos que finalmente se desarrollan para la ciudadanía”, finalizó Sacyr.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
DF Lab Opinión / Curiosidad, el recurso estratégico que debemos cultivar en mujeres y niñas
"La evidencia pedagógica demuestra que la experimentación despierta vocaciones (...) necesitamos más mujeres capaces de formular preguntas nuevas, conectar disciplinas y actuar con propósito".
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete