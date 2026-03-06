Chile se convierte en el mayor mercado de concesiones de la española Sacyr: lo cataloga como país “prioritario”

El negocio de concesiones de la firma en Chile cerró 2025 con ingresos por 423 millones de euros, posicionándose como el principal mercado. Le siguieron Colombia, España, Uruguay y México.

Hace casi 30 años que Sacyr aterrizó en Chile. En 1996, la compañía dio su primer paso al adjudicarse la concesión de la Ruta Santiago–Los Vilos. Desde entonces, la española no solo logró establecerse en el país, sino que inició una expansión que hoy la posiciona como la firma con mayor número de concesiones en Chile.

Actualmente, Sacyr mantiene una cartera de 20 concesiones activas, que abarca proyectos como hospitales y autopistas (ver infografía), invirtiendo más de US$ 6.500 millones en la industria local.

El país también pasó a ocupar un lugar central en sus resultados financieros. Al cierre de 2025, se transformó en el mercado con mayores ingresos dentro de su negocio de concesiones.

De acuerdo con sus estados financieros, esta área reportó ingresos por 1.891 millones de euros durante el ejercicio pasado, lo que representa un alza de 8% frente a 2024. Al desglosar esa cifra por países, Chile lidera con 423 millones de euros.

Más atrás se ubican Colombia, con 303 millones de euros; España, con 189 millones; Uruguay, con 127 millones; y México, con 72 millones de euros.

El escenario contrasta con el de 2024, cuando el ranking era encabezado por Colombia, con ingresos por 459 millones de euros. En ese entonces Chile ocupaba el segundo lugar, con ventas por 350 millones de euros, seguido por España (176 millones), Uruguay (115 millones) y México (83 millones).

Según explicó la compañía, este cambio responde a varios factores. Por un lado, Sacyr se desprendió de tres concesiones de autopistas en Colombia, lo que impactó a la baja sus ingresos en ese país. A ello se sumó la incorporación de proyectos como Ruta del Itata y Ruta 68 en Chile, que impulsaron sus ventas.

Sacyr recalcó que “el desempeño operativo de nuestros activos en Chile y la confianza de las instituciones públicas en nuestra capacidad técnica han permitido que el país se convierta en un mercado clave dentro de la región y de nuestro plan de crecimiento”.

País estratégico

Durante 2025, la compañía se adjudicó cinco obras, tres de ellas en el país: la Ruta Pie de Monte, la desaladora de Coquimbo y la Planta de Reúso de Antofagasta.

Para la empresa, este escenario anticipa un panorama favorable para los próximos años. Sacyr explicó que espera que Chile mantenga un papel relevante dentro de su portafolio global, dado que “es un país que combina oportunidades en el desarrollo de infraestructura con una gobernanza que sigue siendo atractiva para las inversiones”.

En esa línea, la compañía definió a Chile como uno de los seis mercados prioritarios dentro de su Plan Estratégico 2024-2027, junto con Estados Unidos, Canadá, Australia, Italia y Reino Unido.

Entre los proyectos que observan con interés para futuras adjudicaciones figuran la Ruta Río Bueno-Puerto Montt, la Ruta 57, la Ruta Caldera-Antofagasta, iniciativas vinculadas al agua y el Puerto de San Antonio.

“Chile destaca por su trayectoria en asociaciones público-privadas, su estabilidad normativa y la calidad técnica de sus proyectos. Además, el país enfrenta desafíos en movilidad, infraestructura hídrica, puertos y conectividad regional. Vemos allí oportunidades”, destacaron.

Espacio para mejoras

Pese a valorar el modelo de concesiones chileno, la empresa considera que aún existen aspectos que pueden perfeccionarse.

Entre ellos, mencionan la necesidad de seguir fortaleciendo la coordinación entre instituciones, mantener la estabilidad regulatoria, asegurar una distribución adecuada de riesgos entre los actores y promover mecanismos contractuales modernos que permitan una gestión más eficiente de los proyectos.

“Es necesario resolver el problema del impago en los peajes y la permisología que ha retrasado durante años la ejecución de los proyectos, así como el panel técnico que no está resolviendo las discrepancias terminando en arbitrajes largos y costosos”, recalcó la hispana.

Otro punto que la firma observa con atención es la disminución de la competencia en licitaciones.

“La participación de actores responsables y contrastados en los procesos licitatorios enriquece las soluciones técnicas, aumenta la competitividad, fortalece la industria y aporta mayor valor. Escenarios como ese son los que contribuyen a dinamizar el sector y a elevar el estándar de los proyectos que finalmente se desarrollan para la ciudadanía”, finalizó Sacyr.