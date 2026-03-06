Filipinas: la desconocida apuesta de Agrosuper en Asia

El Departamento de Agricultura de Filipinas acreditó por tres años a 13 plantas chilenas de producción animal para exportar a ese país. Una de ellas es la planta de Agrosuper en Lo Miranda, uno de los principales sitios de producción de la empresa.

Según explicó la firma ligada a la familia Vial, en 2021 pusieron este destino asiático en su mapa debido a que tienen un consumo promedio de entre 12 a 16 kilos de cerdo per cápita al año. Agrosuper señala que exporta varios productos a ese mercado, destacando los cueros, hígados y grasas de cerdo y la piel, pasta y trutro deshuesado de pollo. En 2025, la compañía envió 15.754 toneladas a ese país, un 83% más que el año anterior. En facturación, eso es equivalente a US$ 12,7 millones, un 148% más que en 2024.

“La reciente habilitación refuerza nuestra posición en Filipinas y nos permite ampliar gradualmente nuestra oferta hacia este mercado”, dijo el gerente de ventas internacionales, Nicolás Rosenfeld.