Más del 90% de las operaciones de concentración han sido aprobadas de forma pura y simple desde que existe la norma
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, expuso en Argentina sobre el funcionamiento que ha tenido la legislación para supervisar fusiones y adquisiciones desde su creación.
Noticias destacadas
La semana pasada, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, expuso como el orador principal de un seminario organizado en Argentina por la OCDE, el Banco Mundial y la Autoridad Nacional de la Competencia de Argentina (ANC).
Su exposición estuvo centrada en la norma que, desde el año 2017, permite a la FNE controlar preventivamente las operaciones de concentración, esto es, fusiones y adquisiciones.
“El control de fusiones en Chile ha logrado complementar exitosamente la institucionalidad chilena de defensa de la competencia, disipando todas las dudas que existieron en el momento de su discusión legislativa”, dijo Grunberg en esta instancia.
El fiscal dijo que esta regulación ha permitido tener mercados más competitivos, que son “el motor para tener una economía vibrante e innovadora”. Incluso, apuntó a que las empresas se abstienen por sí solas de opciones de negocios que puedan ser nocivas para la competencia. Eso, ejemplificó, se vio en la venta de Banmédica a Patria y Linzor Capital; y en la compra de los activos de Telefónica por parte de Millicom; ambos actores sin presencia relevante en esos sectores en Chile.
“El efecto inhibitorio es propio de un sistema consolidado, de un sector empresarial que respeta y considera el criterio de la autoridad”, dijo.
Las estadísticas
Dicho todo esto, Grunberg reveló una serie de datos sobre el funcionamiento de la norma.
En total, desde 2017, 303 operaciones han sido notificadas: un 90,1% (273) fueron aprobadas pura y simplemente; un 8,6% (26) fueron aprobadas con medidas de mitigación; y un 1,3% (4) fueron prohibidas.
De las aprobadas, “en promedio no han sobrepasado los 35 días de tramitación ante la FNE, incluyendo aquellas aprobadas con medidas de mitigación”, dijo Grunberg.
En un 5,6% de los casos la investigación se ha extendido a Fase II: dentro de ese grupo, un 41,2% fueron aprobadas en forma pura y simple; un 35,3% fueron sujetas a medidas de mitigación; y el 23,5% restante representa a las cuatro operaciones prohibidas.
De las que se cerraron en Fase I, solo un 7% (20) fueron sujetas a medidas de mitigación, mientras que las otras 266 se aprobaron de forma pura y simple.
“Las estadísticas aquí presentadas, demuestran que el sistema ha funcionado de forma efectiva. La amplia mayoría de las investigaciones terminan en Fase I, con una tasa de intervención respecto de prohibiciones y aprobaciones sujetas a medidas de mitigación acotada a los márgenes de los demás países de la OCDE”, planteó el fiscal.
Grunberg argumentó que la FNE “parte de la base de que las concentraciones son naturales y sanas en el devenir comercial de las empresas. Al momento de detectar riesgos, la FNE evalúa también los contrapesos que puedan darse producto de los efectos de la operación, ya sea mediante la entrada de un nuevo actor o de las eficiencias que las partes pudieran acreditar”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
DF Lab Opinión / Curiosidad, el recurso estratégico que debemos cultivar en mujeres y niñas
"La evidencia pedagógica demuestra que la experimentación despierta vocaciones (...) necesitamos más mujeres capaces de formular preguntas nuevas, conectar disciplinas y actuar con propósito".
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete