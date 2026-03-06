Click acá para ir directamente al contenido
El camino y las lecciones de Cristina Etcheberry, la emprendedora que más capital ha levantado en Chile

La fintech fundada por Cristina Etcheberry, Francisca Noguera y Enzo Tamburini emplea a más de 250 personas entre Chile, México y Brasil. Además, tiene 500 clientes empresariales y procesa cerca de US$ 8 mil millones al año. Antes de Toku, su CEO ni siquiera sabía lo que era una startup, pero hoy es una de las firmas tech más exitosas de Chile. Acá cuenta su secreto.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 7 de marzo de 2026 a las 20:55 hrs.

<p>Cristina Etcheberry, fundadora y CEO de Toku</p>

Cuatro ideas
Y Combinator y Platanus
Qué hace Toku
US$ 60 millones
México en cinco días
Cómo maneja 250 personas
Stock options para todos
“Estoy haciendo lo que me gustaría hacer con mi vida”

