Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Punto de partida
Punto de partida

El salto a Europa de los robots de Zippedi

La empresa fundada por Ariel Schilkrut, Luis Vera y Álvaro Soto tiene cerca de 200 robots operando en el mundo, factura entre US$ 4,5 y US$ 5 millones, está valorizada en cerca de US$ 100 millones y se prepara para un crecimiento de al menos 3x este año. Su historia, contada desde una feria en Alemania.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 28 de febrero de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva Europa emprendedores emprendimiento tecnología
<p>El salto a Europa de los robots de Zippedi</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Los negocios en EEUU de la familia del nuevo embajador de Chile en Washington
2
Coffee break

Sociedad de Andrea Heller concreta salida de Agrícola Ancali
3
Coffee break

El abogado y académico Patricio Dussaillant será el nuevo presidente del directorio de TVN
4
Cultura

La Chica de Humo: el exitoso emprendimiento que partió como pastrami casero
5
Coffee break

Rodrigo Albagli entra a la propiedad de legaltech AdmiralONE
6
Coffee break

La reservada visita de los Pet Shop Boys al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
7
Coffee break

Mamás Mateas compra a su principal competencia y se prepara para abrir en Vitacura
8
Por dentro

La nueva jugada de Claudio Fischer en Miami

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete