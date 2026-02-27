Mamás Mateas compra a su principal competencia y se prepara para abrir en Vitacura
Fundada en 2020 por la portuguesa Catarina Parra, la reconocida plataforma y tienda de maternidad y paternidad inaugurará su casa matriz en Vitacura y, en paralelo, pasará a operar Born: su, hasta ahora, principal competencia en el mundo infantil.
Este 2026 será el año de expansión para Mamás Mateas. Fundada en 2020 por la portuguesa Catarina Parra, la reconocida plataforma y tienda de maternidad y paternidad inaugurará su casa matriz en Vitacura y, en paralelo, pasará a operar Born: su, hasta ahora, principal competencia en el mundo infantil.
Un breve contexto. Parra llegó a Chile en 2010, por un intercambio universitario de la carrera de Arquitectura. Aquí conoció a su pareja y no se fue más. En 2020, tras vivir la experiencia de problemas de conciliación de sueño de su primer hijo, abrió una cuenta de Instagram con consejos y tips sobre sueño infantil. La nombró Mamás Mateas.
Fue un hit. Al poco tiempo, Parra se certificó en el Instituto Pediatric Sleep and Parenting en Estados Unidos y comenzó a ofrecer asesorías en la materia. En paralelo, identificó una oportunidad y empezó a importar productos de China –como máquinas de ruido blanco, por ejemplo– para vender a través de la web. Todo se agotó.
Seis años después, aún con el nombre Mamás Mateas, el negocio funciona con su propio ecommerce y una tienda física (en CasaCostanera), donde se venden productos de bebé de más de 150 marcas junto a productos de la misma marca Mamás Mateas: cortinas blackout, saquitos de dormir, bolsas para leche materna, entre otros. Año a año, asegura Parra, han triplicado su facturación.
Pero siempre hubo un “happy problem”, cuenta. “Teníamos más demanda que stock”. En 2025, tras estabilizar ambos factores, se dieron cuenta de algo: la tienda les quedaba pequeña. Ahí, afirma Parra, comenzó el plan de expansión. Partieron por buscar una tienda flagship, que finalmente encontraron en Vitacura. En un espacio de 450m2, ésta abrirá en abril.
No fue todo. Hace algunos meses comenzaron a conversar con Isatina, empresa argentina que hoy tiene la representación en Latinoamérica de marcas internacionales premium como Stokke, Nanit, Comotomo, BIBS, OmieBox y Ubbi; y que, en Chile, tenía presencia a través de la marca chilena ubicada en Parque Arauco, Born.
Tiempo atrás, Isatina adquirió los derechos comerciales de Born. Y, entonces, cuenta Parra, llegó la propuesta: “Desde Isatina nos ofrecieron que nosotros absorbiéramos Born y fuéramos sus socios locales para la distribución de sus marcas en Chile”. Hace algunas semanas, por un monto que se mantiene bajo reserva, Mamás Mateas aceptó el deal.
La cosa queda así: Mamás Mateas pasará a operar –desde este mes– la tienda presencial que tenía Born en Parque Arauco y, por tanto, pasará a controlar todo su negocio B2C. Con Isatina, en paralelo, Mamás Mateas firmó para operar como su socio comercial en Chile. Con el trato andando, este año Mamás Mateas espera duplicar su facturación este 2026.
