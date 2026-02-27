El abogado y académico Patricio Dussaillant será el nuevo presidente del directorio de TVN
En enero, Kast comenzó las conversaciones con Patricio Dussaillant, abogado y académico de la UC, para que ocupara ese cargo en TVN.
Siguen las definiciones del equipo que acompañará al presidente electo José Antonio Kast y de nombres que ocuparán cargos que son de su absoluta confianza. Ese es el caso del presidente del directorio de TVN, que -a diferencia de todos los otros directores que componen ese cuerpo en el canal público, que debe estar equilibrado políticamente- no debe ser ratificado por el Congreso. Basta el nombramiento del mandatario.
En enero, Kast comenzó las conversaciones con Patricio Dussaillant, abogado y académico de la UC, para que ocupara ese cargo en TVN. Ambos se conocen desde los tiempos en que eran estudiantes en esa universidad a mediados de los 80. Una relación cercana que luego se consolidó cuando ambos militaron en la UDI -partido al que los dos renunciaron con algunos años de diferencia- y se reencontraron alrededor del Partido Republicano: Kast como su fundador y Dussaillant como asesor comunicacional entre 2021 y 2024, periodo en el cual le tocaron hitos como la segunda campaña presidencial de Kast y la elección del Consejo Constitucional.
Dussaillant -que en los 90 fue director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán y hoy es director del think tank Ideas Republicanas- aceptó. Incluso, y aunque toda la actividad universitaria se retoma recién el próximo lunes, él ya le avisó a la decana de la Facultad de Comunicaciones de la UC, Paulina Gómez, ya que esa es la unidad donde se desempeña como académico.
Sucederá en el cargo de presidente de TVN al socialista Jaime Gazmuri, con quien Dussaillant espera reunirse antes de asumir el rol.
Dussaillant es doctor en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra, y conoce bastante de medios de comunicación y su función política. Esa preparación técnica es algo que se consideró un plus para su nuevo cargo. Como éste no requiere además dedicación exclusiva, el académico continuará con las mismas actividades profesionales que realiza hasta ahora.
A principios de enero Dussaillant fue entrevistado en DF MAS sobre las características y el momento político de José Antonio Kast. Al final de la conversación se le preguntó si estaría dispuesto a trabajar con él en su gobierno. Su respuesta fue: “Sí. Lo que pasa es que Jaime Guzmán nos enseñó que no se le decía que no a un Presidente, incluso aunque no fuera de tu lado”.
