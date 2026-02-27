Memorias de su paso por Washington y la carta de Joe Biden: el cierre de la gestión de Juan Gabriel Valdés como embajador de Chile en EEUU
Preparando la entrega de llaves de las oficinas de la representación chilena en Washington está el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Y su agenda así lo revela. De hecho, por estos días asistirá en Nueva York a un encuentro con empresarios en el Council of Americas, invitado por la presidenta de esa instancia, Susan Seagal, para agradecerle su compromiso con profundizar los lazos comerciales entre ambas naciones.
Pero Valdés ya tiene planes para los meses siguientes al término de su gestión en Washington: escribir un libro sobre sus experiencias en Estados Unidos como embajador en dos periodos, su vivencia profesional y como comenzó todo en su época de estudiante de ciencias políticas en la Universidad de Princeton (1973-76).
“Me voy a encerrar en Valdivia a escribir”, cuenta a DF MAS. Dice que tiene muchas ideas para el contenido, pero que aún no define el título para sus memorias.
El libro promete capítulos diversos como, según señala, cuando llegó a estudiar en 1973. “Me tocó el caso Watergate” y ahí contará cómo vivió el episodio que le costó el cargo al entonces Presidente Richard Nixon; o sus años de estudiante universitario. Terminará con evidenciar cómo ha cambiado en cinco décadas esa nación.
Valdés en 2014 fue nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet como embajador en EEUU. Entre 2000 y 2003 fue el embajador de Chile ante las Naciones Unidas; y durante el gobierno de Gabriel Boric nuevamente representó a Chile en Washington.
El próximo término de su gestión también trajo sorpresas. En medio del conflicto por el proyecto de cable submarino chino entre la administración Trump y la de Gabriel Boric, recibió una carta de felicitaciones por su desempeño en Washington por parte del exmandatario estadounidense, Joe Biden, y su señora Jill.
“Es un honor felicitarlo”, le señala Biden al inicio de la carta y agrega que “espero que se sienta orgulloso de todo lo logrado a lo largo de su notable carrera”. El ex mandatario estadounidense también le manifiestó que “su compromiso con la democracia y los derechos humanos, y su dedicación para mantener una sólida asociación entre EEUU y Chile, son una inspiración”.
