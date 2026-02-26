La reservada visita de los Pet Shop Boys al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Los artistas británicos llegaron al museo ayer en la tarde sin avisar previamente, se tomaron un te en la cafetería y recorrieron las instalaviones durante unos 45 minutos junto a un guía personal.
Ayer miércoles a eso de las 16 de la tarde dos turistas extranjeros llegaron al Museo de la Memoria acompañados de un guía personal. Pocos se dieron cuenta que eran Neil Tennant y Chris Lowe. Luego de su arrolladora presentación del lunes en el Festival de Viña del Mar, que desplegó lo mejor de su música e imagen, la dupla británica se trasladó a Santiago donde brindarán dos nuevos shows esta semana.
Al concierto previamente programado para este viernes en Movistar Arena, sumaron una nueva fecha improvisada debido al rotundo éxito en Viña, que tendrá lugar este sábado en el Teatro Caupolicán. Parte de la recaudación de este concierto por venta de entradas la donarán al Fundación Santa Clara, institución que atiende a niños, niñas y adolescentes que viven con VIH/SIDA.
En la boletería del museo inicialmente no se percataron que se trataba de los Pet Shop Boys. Personal de la cafetería, donde los artistas se tomaron una taza de té, los reconoció, pero ellos pidieron expresamente que no les tomaran fotos, lo cual se respetó. La visita continuó muy en bajo perfil con un recorrido de unos 45 minutos por las instalaciones del museo junto al guía personal que andaba con ellos. Luego se retiraron de manera muy discreta, pidiendo a algunos de los presentes que se enteraron de su presencia que nos les tomaran fotos.
"Nos hace mucho sentido y nos alegra que hayan querido visitar el museo ya que ellos han demostrado un compromiso real con los derechos humanos. Son personas sensibles, inteligentes e informadas", apunta María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
