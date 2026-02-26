Click acá para ir directamente al contenido
Coffee break

La reservada visita de los Pet Shop Boys al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Los artistas británicos llegaron al museo ayer en la tarde sin avisar previamente, se tomaron un te en la cafetería y recorrieron las instalaviones durante unos 45 minutos junto a un guía personal.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Jueves 26 de febrero de 2026 a las 12:52 hrs.

