Kast nombra embajador en Naciones Unidas a Ampuero, en la OMC a Bonet y en la OCDE a Santa Cruz

Confirmación de nombres hubo este miércoles en relación a quienes asumirán en representación del Gobierno en organismos internacionales.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, informó que el Presidente de la República, José Antonio Kast, designó como embajadores de Chile en el exterior a Roberto Ampuero, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Nueva York; así como a José Miguel Castro, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington DC.

Tal como lo anticipó Diario Financiero, Juan Manuel Santa Cruz asumirá ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).En paralelo, Luis Plaza hará lo propio ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra; y Marta Bonet, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Perfiles con peso político y técnico

El nombramiento de Ampuero refuerza el perfil político en la representación ante la ONU. El escritor y académico ya fue canciller y embajador en México y España, además de contar con una trayectoria internacional en el ámbito académico y cultural.

En tanto, Castro -médico veterinario y expresidente de la Cámara de Diputados- llega a la OEA con experiencia política reciente, tras haber representado a la Región de Antofagasta durante dos períodos legislativos.

En el plano económico, Santa Cruz asumirá en la OCDE con un perfil técnico, tras haber liderado el Sence y participado en el diseño de políticas de innovación y competitividad, además de contar con formación en Harvard.

Carrera diplomática y comercio exterior

El diseño también incorpora figuras de carrera. Plaza, con trayectoria en misiones en Europa, Rusia y organismos multilaterales, asumirá en Ginebra, mientras que Marta Bonet, diplomática con experiencia en la OMC y la OCDE, encabezará la representación ante el organismo de comercio global.