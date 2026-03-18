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Kast nombra embajador en Naciones Unidas a Ampuero, en la OMC a Bonet y en la OCDE a Santa Cruz

José Miguel Castro, en tanto, representará al país ante la OEA y Luis Plaza hará lo propio ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 20:00 hrs.

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<p>Kast nombra embajador en Naciones Unidas a Ampuero, en la OMC a Bonet y en la OCDE a Santa Cruz</p>

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