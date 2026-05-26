AmCham Chile nombra a nueva gerenta general: asumirá a mediados de julio

AmCham Chile anunció el nombramiento de Fernanda Soza Ried como su nueva gerenta general, cargo que asumirá a partir del 17 de julio. La decisión fue adoptada por el directorio de la Cámara luego de un proceso de selección orientado a identificar un liderazgo con experiencia probada en el fortalecimiento de vínculos institucionales, comerciales y de innovación entre Chile y Estados Unidos. Soza es abogada de la Universidad Católica y cuenta con un Magíster en Derecho (LL.M.) de Boston College Law School, donde recibió el Leadership Award y fue becaria Luksic Scholar.

En los últimos ocho años se desempeñó en Boston liderando Chile Massachusetts Alliance (ChileMass), organización binacional que contribuyó a construir desde sus inicios y que consolidó como una plataforma de conexión entre Chile y el ecosistema de innovación, ciencia, tecnología y emprendimiento.