Biministro Mas por sobreestimación de producción en Codelco: "Lo ocurrido es inaceptable"

Según sostuvo la autoridad, la situación “no corresponde a un error menor ni a una diferencia contable”, sino que evidencia “otra falla grave en los controles, en la gestión y en la responsabilidad con que debe administrarse” la minera estatal.

El biministro Daniel Mas endureció este jueves el tono frente a la situación que atraviesa Codelco, luego de que una auditoría interna confirmara una sobreestimación cercana a 27 mil toneladas en las cifras de producción proyectadas para 2025.

“Lo ocurrido en Codelco es inaceptable”, afirmó la autoridad, en declaraciones donde apuntó directamente a deficiencias en los controles internos y en la conducción de la estatal.

Según sostuvo, la situación “no corresponde a un error menor ni a una diferencia contable”, sino que evidencia “otra falla grave en los controles, en la gestión y en la responsabilidad con que debe administrarse Codelco”.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente presión sobre la minera estatal, tras conocerse los resultados de la auditoría que detectó inconsistencias en las proyecciones productivas de la compañía, un tema sensible considerando el complejo escenario operacional y financiero que enfrenta la principal productora de cobre del mundo.

Mas buscó separar responsabilidades entre la administración y los trabajadores de la empresa. “Esto no es culpa de los trabajadores de Codelco”, enfatizó. “Son quienes sostienen día a día esta empresa, muchas veces en condiciones difíciles, con compromiso, experiencia y orgullo minero”.

En esa línea, afirmó que precisamente “por respeto a esos trabajadores y por respeto a todos los chilenos” no es posible “normalizar una conducción que permitió llegar a este punto”.

El secretario de Estado remarcó el carácter estratégico de la minera para el país. “Codelco no pertenece a un directorio, no pertenece a un gerente, no pertenece a un gobierno. Codelco pertenece a Chile”, sostuvo.

Y agregó que cuando “se alteran cifras, fallan los controles o se compromete la confianza pública, se afecta el patrimonio de todos los chilenos”.

En un mensaje crítico hacia la gestión anterior, en línea con otras intervenciones anteriores, Mas aseguró que la compañía “necesitaba conducción, control y transparencia”, pero que lo que encontraron fue “desorden, opacidad y una gestión que no estuvo a la altura de la responsabilidad histórica de Codelco”.

Indicó que el mandato del Presidente José Antonio Kast a los nuevos directores de la estatal es “retomar el control de la compañía, restituir la transparencia, fortalecer los controles internos y volver a poner a Codelco al servicio de Chile”.

Advirtió que, de detectarse responsabilidades, estas deberán enfrentarse. “Si alguien actuó mal, tendrá que responder. Si hubo negligencia, tendrá consecuencias. Y si hubo ilegalidades, será la justicia la que deberá actuar”, señaló.

La polémica se suma a una serie de desafíos que enfrenta la minera estatal, que en los últimos años ha debido lidiar con menores niveles de producción, mayores costos y retrasos en proyectos estructurales clave.

“Codelco debe volver a ser motivo de orgullo nacional”, concluyó Mas. “Y eso empieza diciendo la verdad, corrigiendo lo que se hizo mal y exigiendo responsabilidades donde corresponda”.