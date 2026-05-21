Recuperar "el amor por Chile": el llamado de Kast a líderes políticos durante conmemoración de las Glorias Navales
Durante su primera ceremonia oficial del 21 de mayo, el mandatario destacó que valores como “la lealtad, el patriotismo, el honor y el compromiso” continúan plenamente vigentes y aseguró que deben servir de inspiración para enfrentar los desafíos actuales del país.
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Durante su primera ceremonia oficial del 21 de mayo, el Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a la clase política a recuperar "el amor por Chile” y dejar atrás las divisiones, en el marco de la conmemoración del 147° aniversario del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa y el Día de las Glorias Navales.
Luego del tradicional desfile realizado en Valparaíso, el mandatario destacó que valores como “la lealtad, el patriotismo, el honor y el compromiso” continúan plenamente vigentes y aseguró que deben servir de inspiración para enfrentar los desafíos actuales del país.
Acompañado por autoridades civiles y militares, además de más de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden, el Ejecutivo apuntó directamente a los distintos poderes del Estado y llamó a fortalecer la unidad nacional.
“Hoy día los poderes del Estado están aquí representados. Está el Poder Legislativo, está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está el Tribunal Constitucional, y es un llamado a todos los líderes políticos a que recuperemos ese amor por Chile en todas las instancias”, afirmó.
En esa línea, el jefe de Estado sostuvo que dicho compromiso debe inspirarse en figuras históricas como Arturo Prat y en la necesidad de trabajar por el desarrollo del país.
“Todos tenemos que tener ese compromiso profundo, como lo tuvo Arturo Prat, para sacar adelante nuestra nación”, afirmó.
También, llamó a dejar atrás las confrontaciones políticas y avanzar hacia mayores espacios de diálogo.
“Dejemos de lado la ofensiva, lo que nos divide, dejemos de lado las rencillas, la falta de diálogo para sacar adelante al país”, sostuvo.
Por último, finalizó su discurso con un agradecimiento a la transmisión del evento y un último llamado a la ciudadanía a visitar el monumento a los héroes navales en Valparaíso, en el marco del camino hacia la conmemoración de los 150 años de la batalla naval.
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